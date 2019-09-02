У Києві поліція затримала групу націоналістів з C14, - ФОТО

На Контрактовій площі в Києві, де має відбутися мітинг на підтримку кандидата в президенти Юлії Тимошенко, затримали близько 10 активістів.

"Вони рухалися в напрямку пам'ятника Сковороді, без плакатів. Спецназівці посадили їх в автобус-автозак, відвезли в райвідділ на Хорив, 20. У райвідділі підтверджують, що затримані всередині", - інформує LB.ua.

Інформацію на своїй сторінці у Facebook підтвердив і координатор організації "С14" Сергій Мазур.



Фото: Стас Козлюк

Правоохоронці встановлюють особи затриманих. Відомо, що вони є учасниками організації "С14".



Фото: Стас Козлюк

Нагадаємо, що вчора поліція затримала шістьох осіб, які кидали димові шашки на мітингу Тимошенко в Білій Церкві. Поліція затримала 6 осіб, які вчинили провокацію. При них було виявлено ще 7 димових шашок.