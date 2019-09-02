У поліції стверджують, що затримані активісти намагалися захопити Подільський райвідділок

Поліція порушила кримінальну справу проти затриманих членів націоналістичних організацій за підозрою у спробі захопити будівлю Подільського райвідділку поліції Києва.

Про це повідомив речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко, інформує "Громадське".

За його словами, затримані правоохоронцями учасники акції "Хто замовив Катю Гандзюк?", за оцінками поліції, намагалися "взяти штурмом" райвідділок, а також застосували всередині будівлі сльозогінний газ.

Шевченко підкреслив, що до підозрюваних застосували "заходи поліцейського примусу". Він додав, що поліція вилучила в них травматичну зброю, ножі, газові балончики.

"Будь-яка особа, яка хоче проводити мирну акцію, я підкреслюю - мирну, мусить на неї приходити без предметів, які можуть бути використані як зброя", - пояснив речник МВС причини затримання учасників акції.

На думку Шевченка, підозрювані хотіли влаштувати провокацію.

"Навіщо травматична зброя на мирному протесті, навіщо зброя на мирному протесті? Поліція буде жорстко в межах закону реагувати, особливо зараз, під час передвиборчої кампанії, на будь-які провокативні акції", - наголосив він.

Речник МВС уточнив, що поліція порушила кримінальну справу за підозрою у спробі захоплення державної будівлі, а також за статтями "Хуліганство" та "Нанесення тілесних ушкоджень" працівникам поліції.

Шевченко розповів, що внаслідок інциденту постраждали троє працівників поліції. Очільник Нацполіції Сергій Князєв розповів, що троє поліцейських з хімічними опіками очей перебувають у лікарні.

За даними Князєва, спочатку поліція затримала 15 учасників акції, а згодом ще 40 осіб, які намагалися їх "визволити".

Нагадаємо, що на Контрактовій площі в Києві, де має відбутися мітинг на підтримку кандидата в президенти Юлії Тимошенко, затримали близько 10 активістів.