CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗа фактом побиття групи осіб біля Подільського управління поліції у Києві до ЄРДР внесено відомості про скоєння правоохоронцями кримінального правопорушення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Побиття активістів під управлінням поліції: за справу візьмуться слідчі з ДБР
На вул.Хорива, 20 "працівники поліції, перевищуючи свої службові повноваження, спричинили тілесні ушкодження мітингувальникам"
Фото з вільних джерел
Про це ввечері 9 лютого повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган.
Вона зазначила, що на вул.Хорива, 20 "працівники поліції, перевищуючи свої службові повноваження, спричинили тілесні ушкодження мітингувальникам".
"До ЄРДР внесено відомості про скоєння працівниками правоохоронних органів кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 365 КК України "Перевищення влади або службових повноважень". Сформовано слідчу групу із працівників Держбюро розслідувань, тривають слідчі дії", - зазначила Сарган.
Нагадаємо, що на Контрактовій площі в Києві, де має відбутися мітинг на підтримку кандидата в президенти Юлії Тимошенко, затримали близько 10 активістів.
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