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ПОЛІТИКА

Трамп ініціював розслідування щодо автопідпису Байдена на президентських документах

05 червня 2025, 09:33
Трамп ініціював розслідування щодо автопідпису Байдена на президентських документах
з вільних джерел
У своїй заяві Трамп підкреслив, що президент володіє величезною владою, яка реалізується через його особистий підпис.

Колишній президент США Дональд Трамп оголосив про початок офіційного розслідування, щоб з’ясувати, чи справді президентські документи Джо Байдена були підписані особисто ним, а не автоматичним підписом (autopen).

Про це йдеться на офіційному сайті Білого дому.

У своїй заяві Трамп підкреслив, що президент володіє величезною владою, яка реалізується через його особистий підпис. За його словами, останнім часом стало очевидним, що помічники Байдена зловживали цією владою, користуючись автопідписом, щоб приховати нібито когнітивний занепад президента та виконувати повноваження, передбачені Конституцією США. Трамп назвав цю ситуацію однією з найнебезпечніших змов в історії країни, яка вводить суспільство в оману щодо того, хто насправді здійснює виконавчу владу.

У межах розслідування Трамп доручив своєму раднику у співпраці з Генеральним прокурором:

  • з’ясувати, чи свідомо приховувався від громадськості стан здоров’я Байдена;
  • перевірити, хто керував використанням автопідпису для важливих документів, таких як укази, помилування та меморандуми;
  • дослідити можливу змову щодо фальсифікації публічних виступів і підвищення авторитету Байдена через неправдиві заяви;
  • встановити, хто насправді ухвалював рішення від імені президента.

Раніше Трамп поширював у соціальній мережі Truth Social теорію змови, нібито Байдена стратили у 2020 році і замінили його клонами або роботами.

У відповідь на звинувачення Байден відкинув усі претензії. Як повідомляє Reuters, колишній президент наголосив, що саме він ухвалював рішення під час свого президентства, включно з указами, помилуваннями та законами. За словами його команди, використання автопідпису є законною та визнаною практикою після того, як президент прийняв рішення.

Нагадаємо, що нещодавно Байдену діагностували агресивну форму раку з метастазами у кістках.

Дональд ТрампрозслідуванняДжо Байден

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