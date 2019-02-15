Підозрюваний в організації вбивства Гандзюк Мангер вийшов з СІЗО під заставу

"Скажу тільки одне: треба далі співпрацювати зі слідством для того, щоб знайти реальних злочинців"

Голова Херсонської облради Владислав Мангер, якого підозрюють в організації вбивства радниці міськголови Херсону Катерини Гандзюк, вийшов із СІЗО.

"Скажу тільки одне: треба далі співпрацювати зі слідством для того, щоб знайти реальних злочинців. Я повністю готовий допомагати й спрацювати скільки це буде потрібно слідству", - сказав він, вийшовши з СІЗО, повідомляє "Громадське".

Раніше за голову Херсонської облради Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, внесли заставу.

Нагадаємо, Шевченківський суд Києва ухвалив рішення, згідно з яким голову Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють у замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк, взято під варту на 17 днів із правом внесення застави у сумі 2 мільйони 497 тисяч 300 гривень.