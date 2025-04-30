Іспанський суд почав розслідування щодо причин масштабного відключення електроенергії

Суд засекретив розслідування.

Національний суд Іспанії оголосив про початок офіційного розслідування щодо масштабного відключення електроенергії, яке сталося минулого понеділка.

Про це повідомляють El Pais та El Confidencial.

Відомо, що інцидент розслідує слідчий суддя Хосе Луїс Калама. За даними ЗМІ, він оголосив її "таємницею" на прохання прокуратури.

У суді заявили, що розслідування має встановити, чи могла енергетична криза бути результатом кіберсаботажу проти критичної інфраструктури Іспанії. Суддя зазначив, що наразі причини аварії залишаються невідомими, однак через потенційну загрозу національній безпеці вирішено почати окреме розслідування, враховуючи можливість дій "кібертерористів".

Водночас іспанська енергетична компанія Red Eléctrica у вівторок заперечила можливість кібератаки, назвавши її малоймовірною.

28 квітня, низка європейських країн, зокрема Іспанія, Франція та Португалія, зазнали масштабного блекауту. Мільйони людей залишилися без електрики, що спричинило серйозні перебої в роботі транспорту, комунікацій, підприємств та критичної інфраструктури.

Причини знеструмлення поки що залишаються невідомими. Португальська національна електрична компанія REN спочатку вказала, що можливою причиною стали пожежі на південному заході Франції, яка пошкодила високовольтну лінію електропередач між Перпіньяном і Нарбонною.

Також розглядалася версія кібератаки, але пізніше голова Євроради Антоніу Кошта спростував цю інформацію.