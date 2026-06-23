Генпрокурор Угорщини може подати у відставку

Мадяр натякнув на зв'язок із справою українського "золотого конвою".

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що генеральний прокурор країни незабаром подасть у відставку.

Про це повідомляє угорське видання HVG.

Під час розмови із журналістами прем’єр заявив, що генерального прокурора не потрібно усувати з посади на законодавчій підставі, адже він незабаром сам піде у відставку.

Представники угорських медіа уточнили, чи може це бути пов’язано зі справою про український "золотий конвой", на що Мадяр відповів: "Може бути пов’язано".