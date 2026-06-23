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Генпрокурор Угорщини може подати у відставку

23 червня 2026, 12:10
Генпрокурор Угорщини може подати у відставку
Фото: Getty Images
Мадяр натякнув на зв'язок із справою українського "золотого конвою".
Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що генеральний прокурор країни незабаром подасть у відставку.
 
Про це повідомляє угорське видання HVG.
 
Під час розмови із журналістами прем’єр заявив, що генерального прокурора не потрібно усувати з посади на законодавчій підставі, адже він незабаром сам піде у відставку.
 
Представники угорських медіа уточнили, чи може це бути пов’язано зі справою про український "золотий конвой", на що Мадяр відповів: "Може бути пов’язано".
 
5 березня "Ощадбанк" повідомив, що два автомобілі його інкасаторської служби із сімома працівниками "були безпідставно затримані" в Угорщині. У машинах везли 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро й 9 кілограмів золота.
 
Податкова й митна служби Угорщини заявили, що підставою для затримання сімох українців стала підозра у відмиванні грошей – операцію там назвали "Українським золотим конвоєм". Водночас "Ощадбанк" запевнив, що вантаж було оформлено згідно з міжнародними правилами перевезень і чинними європейськими митними процедурами. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що "Угорщина фактично взяла заручників і викрала гроші". 
 
Лише ввечері 6 березня Угорщина звільнила всіх сімох працівників "Ощадбанку", а 12 березня банку повернули два затримані інкасаторські авто – спершу без грошей та цінностей. Повернули їх уже після зміни влади в Угорщині.

 

УгорщинаГенпрокуратуравійна в Україні

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