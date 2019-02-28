ДБР зобов'язали відкрити справу проти Луценка

Печерський райсуд Києва зобов'язав Державне бюро розслідувань відкрити провадження відносно генпрокурора Юрія Луценка через розголошення ним даних досудового розслідування у справі вбивства Катерини Гандзюк.

"Через 24 години ДБР зобов'язане надати витяг з ЄРДР", - йдеться в ухвалі суду від 28 лютого, повідомляє юрист і активіст Масі Найєм.

27 грудня я подав до нещодавно створеного ДБР заяву про вчинення Луценком злочину, передбаченого ч. 2 статті 387 ККУ (розголошення даних досудового розслідування), нагадав Найєм.

Але ДБР неправомірно відмовилося реєструвати кримінальне провадження, тому юрист звернувся з позовом до суду.

Також, Державне бюро розслідувань викликало народного депутата від "Батьківщини" Валерія Дубіля на допит після того, як напередодні правоохоронці провели обшуки у декількох регіонах України у справі щодо підкупу виборців.