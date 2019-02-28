Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

ДБР зобов'язали відкрити справу проти Луценка

ДБР неправомірно відмовилося реєструвати кримінальне провадження
Печерський райсуд Києва зобов'язав Державне бюро розслідувань відкрити провадження відносно генпрокурора Юрія Луценка через розголошення ним даних досудового розслідування у справі вбивства Катерини Гандзюк.
ДБР зобов Фото: unian.ua

"Через 24 години ДБР зобов'язане надати витяг з ЄРДР", -  йдеться в ухвалі суду від 28 лютого, повідомляє юрист і активіст Масі Найєм.

27 грудня я подав до нещодавно створеного ДБР заяву про вчинення Луценком злочину, передбаченого ч. 2 статті 387 ККУ (розголошення даних досудового розслідування), нагадав Найєм.

Але ДБР неправомірно відмовилося реєструвати кримінальне провадження, тому юрист звернувся з позовом до суду.

Також, Державне бюро розслідувань викликало народного депутата від "Батьківщини" Валерія Дубіля на допит після того, як напередодні правоохоронці провели обшуки у декількох регіонах України у справі щодо підкупу виборців.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 02 2019 12:03
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.