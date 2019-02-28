ПОЛІТИКА НОВИНИПечерський райсуд Києва зобов'язав Державне бюро розслідувань відкрити провадження відносно генпрокурора Юрія Луценка через розголошення ним даних досудового розслідування у справі вбивства Катерини Гандзюк.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ДБР зобов'язали відкрити справу проти Луценка
ДБР неправомірно відмовилося реєструвати кримінальне провадження
Фото: unian.ua
"Через 24 години ДБР зобов'язане надати витяг з ЄРДР", - йдеться в ухвалі суду від 28 лютого, повідомляє юрист і активіст Масі Найєм.
27 грудня я подав до нещодавно створеного ДБР заяву про вчинення Луценком злочину, передбаченого ч. 2 статті 387 ККУ (розголошення даних досудового розслідування), нагадав Найєм.
Але ДБР неправомірно відмовилося реєструвати кримінальне провадження, тому юрист звернувся з позовом до суду.
Також, Державне бюро розслідувань викликало народного депутата від "Батьківщини" Валерія Дубіля на допит після того, як напередодні правоохоронці провели обшуки у декількох регіонах України у справі щодо підкупу виборців.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
28 02 2019 12:03 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- ВІДЕО Трамп опублікував відео виступу під пісню гурту R.E.M, Twitter видалив його після скарги
- ВІДЕО Депутат Шахов облив водою Насірова в прямому ефірі, - ВІДЕО
- Кардіомагнат: Як Тодуров заробляє мільйони на безкоштовних операціях, - ВІДЕОНерухомість на $2 млн і 10 млн грн заощаджень - що "накерував" очільник Інституту серця Борис Тодуров
- "Допоможи мільярдеру": Хто отримує найбільші аграрні дотації з бюджету, - ВІДЕО