ПОЛІТИКА НОВИНИДержавне бюро розслідувань викликало народного депутата від "Батьківщини" Валерія Дубіля на допит після того, як напередодні правоохоронці провели обшуки у декількох регіонах України у справі щодо підкупу виборців.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ДБР викликало на допит депутата від "Батьківщини" Валерія Дубіля, - ЗМІ
Дубіля викликають на допит 28 лютого
Фото з вільних джерел
Зазначається, що правоохоронці викрили піраміду з підкупу виборців на майбутніх виборах президента, повідомляє видання "РБК-Україна".
Повідомляється, що Дубіля викликають на допит 28 лютого.
Також уточнюється, що його запрошують дати покази у якості свідка у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації) Кримінального кодексу України.
Фото: виклик на допит
Нагадаємо, що правоохоронці 21 лютого, окрім Запорізької області, провели низку обшуків щодо можливого підкупу виборців також у Хмельницькій та Івано-Франківській областях.
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22 02 2019 20:04 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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