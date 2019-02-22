ДБР викликало на допит депутата від "Батьківщини" Валерія Дубіля, - ЗМІ Дубіля викликають на допит 28 лютого

Державне бюро розслідувань викликало народного депутата від "Батьківщини" Валерія Дубіля на допит після того, як напередодні правоохоронці провели обшуки у декількох регіонах України у справі щодо підкупу виборців.

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Зазначається, що правоохоронці викрили піраміду з підкупу виборців на майбутніх виборах президента, повідомляє видання "РБК-Україна". Повідомляється, що Дубіля викликають на допит 28 лютого. Також уточнюється, що його запрошують дати покази у якості свідка у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації) Кримінального кодексу України.

Фото: виклик на допит Нагадаємо, що правоохоронці 21 лютого, окрім Запорізької області, провели низку обшуків щодо можливого підкупу виборців також у Хмельницькій та Івано-Франківській областях.

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