Голова КС заявив, що не прийде на допит у ДБР

Тупицький уточнив, що справа, про яку йдеться, зачіпає події 2013-2014 років, за якими він вже двічі був допитаний.

Голова Конституційного Суду України (КС) Олександр Тупицький заявив, що не з'явиться на допит у Державне бюро розслідувань за отриманою у п'ятницю вранці повісткою.

"Я попрошу вас не дивуватися, що я не з'явлюся на допит. Чому? Фактично, оприлюднено мені підозру. Який же я свідок після цього?" - заявив Тупицький на прес-конференції у п'ятницю в Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Голова КС зазначив, що напередодні ввечері його розшукували двоє слідчих ДБР.

"Вчора ввечері, об 11-й годині ночі, мене шукають двоє слідчих для вручення повістки як свідка. Коли сьогодні до суду надійшла офіційна повістка електронною поштою. Навіщо об 11-й годині ночі шукати голову суду, заходити до будинку, де є консьєрж, випитувати, як голова суду приїжджає - з охороною чи ні, якими під'їздами користується, в який час це відбувається. Це двоє слідчих Державного бюро розслідувань. Щойно вони у якийсь спосіб дізнаються телефон моєї дружини і скидають цю повістку на WhatsApp їй, в ефірі одразу йде коментар, чому викликають, на офіційному веб-сайті ДБР, чому викликають голову КС. Для перевірки до причетності до злочинів, які перевіряються в системі господарських судів, де я раніше працював. Це про автоматичний розподіл та інше", - розповів він.

Тупицький уточнив, що справа, про яку йдеться, зачіпає події 2013-2014 років, за якими він вже двічі був допитаний.

"Мене допитував відділ Горбатюка. Ви розумієте, що це відділ, який не підкорявся навіть генеральному прокурору Луценку. І якби там була підозра, я б там уже був із підозрою. Рябошапка перевіряв це питання, за провокацією певних осіб. Не було вручено підозру", - заявив він.

"Тому діє процесуальний закон - є підстави, є процесуальне керівництво генеральної прокуратури, тоді будь ласка - допити, захист тощо", - резюмував Тупицький.

Як повідомлялося, ДБР викликало Тупицького на допит на 2 листопада.

"Голова КСУ перевіряється слідчим шляхом на участь у злочинній організації, скоєних у її складі злочинах, а також у вживанні заходів до приховування злочинів. З цією метою слідчий Державного бюро розслідувань викликав голову КСУ для допиту на 02.11.2020 р.", - повідомило Бюро.

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