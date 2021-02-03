Колишнього СБУшника Нескоромного викликають до НАЗК

НАЗК запрошує п'ятьох осіб, в тому числі й колишнього першого заступника голови Служби безпеки України Дмитра Нескоромного для надання пояснень через несвоєчасне подання декларації.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні НАЗК.

"У зв’язку з несвоєчасним поданням декларації запрошуються: Дмитро Нескоромний, колишній перший заступник голови Служби безпеки України (СБУ). Запрошується 9 березня; Едуард Ушканенко, колишній слідчий ГУ Державної фіскальної служби (ДФС) у місті Києві. Запрошується 4 березня, 11.00; Михайло Савостяник, колишній начальник відділу Держфінмоніторингу. Запрошується 4 березня, 14.00; Оксана Телешецька, колишній прокурор прокуратури міста Києва. Запрошується 4 березня, 12.00; Іван Фурсін, колишній народний депутат України. Запрошується 4 березня, 10.00", - повідомляє НАЗК.

Окрім того, щоб з’ясувати обставини можливих порушень порядку подання фінансової звітності, для надання пояснень запрошуються представники партій "Радикальна партія Олега Ляшка", "Громадський рух Миколи Томенка "Рідна країна", "Партія Ігоря Колихаєва "Нам тут жити!", "Соціал-патріотична асамблея слов’ян", "ВАРТА (Всеукраїнський альянс регіональних і територіальних активістів)". Також щодо можливих порушень порядку подання фінансової звітності, запрошується розпорядник виборчого фонду Василь Присяжний (Виборчий фонд кандидата у депутати Новогродівської міської ради Покровського району Донецької області Василя Івановича Присяжного).

27 січня СБУ оприлюднила докази причетності колишнього першого заступника голови Служби Нескоромного до організації підготовки до вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Нескоромному було оголошено про підозру за ч. 1 статті 14, ч. 2 статті 28 та статті 348 Кримінального кодексу України.

СБУ оприлюднила аудіозаписи, які підтверджують причетність Нескоромного до організації замовного вбивства Наумова. Як випливає із записів, Нескоромний спільно зі співробітником Антитерористичного центру при СБУ Юрієм Расюком вирішили позбавити життя начальника ГУВБ СБУ Наумова.

Спецоперація із затримання Расюка була проведена 22 січня.

Шевченківський районний суд Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Слідчі СБУ оголосили в розшук колишнього першого заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного. Суд дозволив правоохоронцям затримати колишнього першого заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного за підозрою в організації замовного вбивства Андрія Наумова у змові зі спецслужбами РФ.

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