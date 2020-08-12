У Раді зареєстровано законопроект, що відновлює повноцінну роботу НАЗК
Як зазначено в пояснювальній записці до документа, зміни до законодавства передбачають забезпечити повноцінне функціонування НАЗК, наділяють його необхідними повноваженнями і правами. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Законопроект також визначає порядок реагування НАЗК на виявлення порушень закону, ознак корупційних і пов'язаних із корупцією правопорушень, а також встановлює деякі особливості такого реагування у разі здійснення відповідних дій суддями або суддями Конституційного Суду.
Законопроект передбачає відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
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