У Раді зареєстровано законопроект, що відновлює повноцінну роботу НАЗК

Законопроект також визначає порядок реагування НАЗК на виявлення порушень закону, ознак корупційних і пов'язаних із корупцією правопорушень

Група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді законопроект №4470 про внесення змін до закону "Про запобігання корупції", який відновлює повноцінну роботу Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), повідомляє сайт парламенту.

Як зазначено в пояснювальній записці до документа, зміни до законодавства передбачають забезпечити повноцінне функціонування НАЗК, наділяють його необхідними повноваженнями і правами. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Законопроект також визначає порядок реагування НАЗК на виявлення порушень закону, ознак корупційних і пов'язаних із корупцією правопорушень, а також встановлює деякі особливості такого реагування у разі здійснення відповідних дій суддями або суддями Конституційного Суду.

Законопроект передбачає відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

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