Єрмак озвучив план виходу з конституційної кризи: складається з трьох кроків
Про план Єрмак розповів у Facebook - каже, що перший робочий тиждень після коронавірусу (Єрмак та Зеленський хворіли на коронавірус і нещодавно заявили про одужання) завершився засіданням Національної антикорупційної ради, повідомляє "Громадське".
Він вважає, що для виходу кризи потрібно зробити три кроки:
- Відновити кримінальну відповідальність за навмисне ненадання декларації чи надання неправдивих відомостей у деклараціях. Президент Зеленський вважає, що кримінальна відповідальність за це має бути достатньо суворою.
- Відновити повноваження НАЗК щодо моніторингу електронного декларування та врегулювання питання декларацій суддів.
- Врегулювати питання утворення НАБУ та забезпечити гарантії діяльності його директора.
"Для виконання цих кроків усі органи влади мають діяти злагоджено та ефективно. Представники уряду, народні депутати разом з експертним середовищем повинні оперативно доопрацювати відповідні законодавчі ініціативи, а Верховна Рада - якнайшвидше ухвалити", - вважає Єрмак.
Що за конституційна криза?
Її спровокувало рішення Конституційного суду від 27 жовтня. Він визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність для чиновників і суддів у формі штрафу чи позбавлення волі за подання свідомо неправдивих відомостей у декларації. Також КСУ закрив доступ до е-декларацій чиновників, а НАЗК позбавив ключових повноважень.
Також КСУ окремим рішенням визнав незаконним указ про призначення директора НАБУ Артема Ситника (хоча й залишив його на посаді) та визнав неконституційними низку положень закону про НАБУ. Вони пов’язані з повноваженнями президента стосовно Бюро.
Нагадаємо, що МВФ продовжує підтримувати Україну, але закликає вирішити ситуацію з Конституційним судом
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