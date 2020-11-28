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Єрмак озвучив план виходу з конституційної кризи: складається з трьох кроків

Для виконання цих кроків усі органи влади мають діяти злагоджено та ефективно
Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак розповів про три кроки, які влада планує зробити, щоб вийти з конституційної кризи в країні.
Єрмак озвучив план виходу з конституційної кризи: складається з трьох кроків Фото: з вільних джерел

Про план Єрмак розповів у Facebook - каже, що перший робочий тиждень після коронавірусу (Єрмак та Зеленський хворіли на коронавірус і нещодавно заявили про одужання) завершився засіданням Національної антикорупційної ради, повідомляє "Громадське".

Він вважає, що для виходу кризи потрібно зробити три кроки:

  1. Відновити кримінальну відповідальність за навмисне ненадання декларації чи надання неправдивих відомостей у деклараціях. Президент Зеленський вважає, що кримінальна відповідальність за це має бути достатньо суворою.
  2. Відновити повноваження НАЗК щодо моніторингу електронного декларування та врегулювання питання декларацій суддів.
  3. Врегулювати питання утворення НАБУ та забезпечити гарантії діяльності його директора.

"Для виконання цих кроків усі органи влади мають діяти злагоджено та ефективно. Представники уряду, народні депутати разом з експертним середовищем повинні оперативно доопрацювати відповідні законодавчі ініціативи, а Верховна Рада - якнайшвидше ухвалити", - вважає Єрмак.

Що за конституційна криза?

Її спровокувало рішення Конституційного суду від 27 жовтня. Він визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність для чиновників і суддів у формі штрафу чи позбавлення волі за подання свідомо неправдивих відомостей у декларації. Також КСУ закрив доступ до е-декларацій чиновників, а НАЗК позбавив ключових повноважень.

Також КСУ окремим рішенням визнав незаконним указ про призначення директора НАБУ Артема Ситника (хоча й залишив його на посаді) та визнав неконституційними низку положень закону про НАБУ. Вони пов’язані з повноваженнями президента стосовно Бюро.

Нагадаємо, що МВФ продовжує підтримувати Україну, але закликає вирішити ситуацію з Конституційним судом

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28 11 2020 11:44
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