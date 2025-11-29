Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
кремль прокоментував відставку Єрмака

29 листопада 2025, 18:34
кремль прокоментував відставку Єрмака
Фото: tass.ru
росія коментує погіршення внутрішньополітичної ситуації в Києві.

Прессекретар президента росії Дмітрій Пєсков заявив 29 листопада, що в Україні зростає політична невизначеність, викликана корупційним скандаломі подальшою відставкою керівника офісу президента України Андрія Єрмака.

Про це пише CNN.

"Ми бачимо, що корупційний скандал і невизначеність, політична невизначеність, спричинена цим скандалом, зростають і зростають дуже швидко з кожним днем. Зараз важко зробити прогноз щодо того, що буде далі", — заявив Пєсков.

Він додав, що росія дуже уважно стежить за ситуацією, "при цьому, звичайно, продовжуючи реалізовувати наші власні цілі, продовжуючи спеціальну військову операцію, а також залишаючись відкритими для переговорів і готуючись до зустрічі з представником США Стівом Віткоффом".

Глава офісу президента Андрій Єрмак написав заяву про звільнення з посади.

28 листопада НАБУ та САП провели обшуки у Андрія Єрмака у рамках справи "Мідас" про корупцію в "Енергоатомі". Єрмак співпрацює зі слідством.

Раніше НАБУ оприлюднило записи, які свідчать, що контрагентів "Енергоатому" змушували платити 10–15% «відкату» за уникнення блокування платежів. За цією схемою легалізували близько $100 млн через офіс родини Андрія Деркача.

Підозри оголосили сімом особам, серед них бізнесмен Тимур Міндіч, колишній радник міністра Ігор Миронюк, виконавчий директор "Енергоатому" Дмитро Басов та чотири працівники бек-офісу. Деяких уже заарештували, інші внесли заставу.

На плівках також фігурують міністри Герман Галущенко та Світлана Гринчук, обох звільнили та вивели зі складу РНБО. Крім того, колишньому віцепрем’єру Олексію Чернишову повідомили про підозру та відправили під варту, пізніше внесли заставу понад 51 млн грн.

Після цих подій Зеленський і прем’єрка Юлія Свириденко оголосили аудит державних компаній і "перезавантаження" енергетики.

