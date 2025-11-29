Умєров і Кислиця вирушають до США для обговорення "мирного плану" з командою Трампа — Bloomberg

Агентство також нагадує, що наступного тижня очікується візит Віткоффа до москви.

Українська делегація, до складу якої, зокрема увійдуть секретар РНБО Рустам Умєров і заступник глави МЗС Сергій Кислиця, вирушають до США для подальших обговорень плану з врегулювання розв’язаної рф війни.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними агентства, очікується, що українська делегація перебуватиме у Флориді, де проведе зустрічі зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом і зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

У матеріалі зазначено, що хоча Вашингтон заявляє про прогрес у переговорах з Україною, вони як і раніше стикаються з тими ж перешкодами, що і в попередніх раундах: те, що влаштовує Україну, швидше за все, є перешкодою для росії, і навпаки.

Також агентство звернуло увагу, що візит української делегації відбувається в делікатний момент на тлі корупційного скандалу в Україні, внаслідок якого був змушений подати у відставку керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Портал Axios раніше повідомив, що саме Єрмак мав вирушити на переговори у США щодо "мирної угоди".