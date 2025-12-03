Ексречниця Зеленського зробила гучні заяви про Єрмака

Мендель стверджує, що усі рішення президента нібито виконувалися тільки через Єрмака.

Колишня прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель зробила заяви про екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака. Зокрема, вона звинуватила його у впливі на президента та інших посадовців.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Мендель стверджує, що Єрмак "не повністю покинув намагання вплинути на сьогоднішню політику", бо останні кілька років "він був основним відділом кадрів і багато людей, які сьогодні при владі, є його лояльними людьми, є його друзями, людьми, які зробили кар'єру завдяки йому". Колишня прессекретарка президента наголосила, що Андрій Єрмак не лише вибудовував власну вертикаль, а й нібито хотів стати президентом.

"Я поділюся з вами, що у 2019 році Андрій Борисович Єрмак, будучи в США, говорив з політичним консультантом і сам питав його, як йому стати президентом країни. Отже, амбіції в Андрія Борисовича доволі великі, і вони, в принципі, показово великі", – заявила вона.