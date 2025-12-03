Ексречниця Зеленського зробила гучні заяви про Єрмака
03 грудня 2025, 10:31
Фото: з вільних джерел
Мендель стверджує, що усі рішення президента нібито виконувалися тільки через Єрмака.
Колишня прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель зробила заяви про екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака. Зокрема, вона звинуватила його у впливі на президента та інших посадовців.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Мендель стверджує, що Єрмак "не повністю покинув намагання вплинути на сьогоднішню політику", бо останні кілька років "він був основним відділом кадрів і багато людей, які сьогодні при владі, є його лояльними людьми, є його друзями, людьми, які зробили кар'єру завдяки йому". Колишня прессекретарка президента наголосила, що Андрій Єрмак не лише вибудовував власну вертикаль, а й нібито хотів стати президентом.
"Я поділюся з вами, що у 2019 році Андрій Борисович Єрмак, будучи в США, говорив з політичним консультантом і сам питав його, як йому стати президентом країни. Отже, амбіції в Андрія Борисовича доволі великі, і вони, в принципі, показово великі", – заявила вона.
За словами колишньої речниці Зеленського, ексглава Офісу президента "часто вводив очільника України в оману". Вона каже, що Єрмак неодноразово подавав інформацію президенту "так, як йому вигідно або так, як він її інтерпретував". Мендель заявила, що часто багато посадовців, зокрема й вона, отримували дзвінки від Андрія Єрмака з забороною "робити те завдання, яке просить робити Володимир Олександрович".
Мендель додала, що усі рішення Зеленського нібито виконувалися тільки через Єрмака, який був своєрідним "фільтром президента". Вона також назвала колишнього очільника Банкової "найбільш небезпечною людиною у вертикалі сьогоднішньої влади".
"Я зараз про це говорю, і мені страшно. Я розумію, що зараз ніхто в це не повірить, але я кожного дня молюся Богу і дякую за те, що жива. Тому що Андрій Борисович – це дуже небезпечна людина. Це дуже небезпечна людина. І ті, хто його знає, це зрозуміють", – стверджує вона.