МВФ продовжує підтримувати Україну, але закликає вирішити ситуацію з Конституційним судом - Зеленський

Зеленський не став "вдаватися у деталі", але запевнив, що "загалом МВФ продовжує нас підтримувати"

Міжнародний валютний фонд продовжить підтримувати Україну, однак важливими є боротьба з корупцією і подолання наслідків рішення Конституційного суду, який скасував низку антикорупційних норм.

Про це Зеленський згадав у традиційному відео з лікарні, де він перебуває на лікуванні від COVID-19, повідомляє "Громадське".

Він розповів, що 17 листопада спілкувався з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою.

"Ми відзначили виконання Україною структурних маяків та обговорили важливість збереження антикорупційної інфраструктури: повернення електронного декларування для чиновників, вирішення ситуації - всі вже втомлені від цієї ситуації - з Конституційним судом", - розповів глава держави.

Зеленський не став "вдаватися у деталі", але запевнив, що "загалом МВФ продовжує нас підтримувати". За його словами, співпраця продовжиться, і Київ очікує на приїзд місії МВФ та чергового траншу, однак коли це буде - не сказав.

"Це все обов’язково буде, отже буде і фінансова стабільність нашої країни і нашої економіки", - підсумував президент.

Нагадаємо, що глава МВФ відзначила "швидку реакцію" влади на скандальне рішення КС