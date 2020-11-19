МВФ продовжує підтримувати Україну, але закликає вирішити ситуацію з Конституційним судом - Зеленський
Про це Зеленський згадав у традиційному відео з лікарні, де він перебуває на лікуванні від COVID-19, повідомляє "Громадське".
Він розповів, що 17 листопада спілкувався з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою.
"Ми відзначили виконання Україною структурних маяків та обговорили важливість збереження антикорупційної інфраструктури: повернення електронного декларування для чиновників, вирішення ситуації - всі вже втомлені від цієї ситуації - з Конституційним судом", - розповів глава держави.
Зеленський не став "вдаватися у деталі", але запевнив, що "загалом МВФ продовжує нас підтримувати". За його словами, співпраця продовжиться, і Київ очікує на приїзд місії МВФ та чергового траншу, однак коли це буде - не сказав.
"Це все обов’язково буде, отже буде і фінансова стабільність нашої країни і нашої економіки", - підсумував президент.
Нагадаємо, що глава МВФ відзначила "швидку реакцію" влади на скандальне рішення КС
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