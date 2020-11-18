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Глава МВФ відзначила "швидку реакцію" влади на скандальне рішення КС

Георгієва зауважила, що робота прем’єр-міністра з командою Фонду дозволила закріпити відносини сторін на високому рівні та досягти хорошого прогресу
Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва відзначила швидку реакцію та заходи, вжиті українською владою після рішення Конституційного суду 27 жовтня щодо електронного декларування.
Глава МВФ відзначила "швидку реакцію" влади на скандальне рішення КС Фото: Економічна правда

Джерело: Георгієва під час розмови з президентом Володимиром Зеленським, повідомляє "Економічна правда".

Деталі: Зеленський та Георгієва обговорили важливість ухвалення збалансованого бюджету на 2021 рік, а також ризики недавнього рішення КС про скасування частини положень антикорупційного законодавства.

Дослівно: "Георгієва зауважила, що робота прем’єр-міністра з командою Фонду дозволила закріпити відносини сторін на високому рівні та досягти хорошого прогресу.

Вона також відзначила швидку реакцію та заходи, вжиті українською владою після рішення КСУ, і додала, що Фонд цінує співпрацю голови НБУ Кирила Шевченка з командою МВФ".

Нагадаємо, що МВФ цікавиться, що Україна робитиме з КСУ, бюджетом-2021 та Нацбанком

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18 11 2020 10:02
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