Глава МВФ відзначила "швидку реакцію" влади на скандальне рішення КС

Георгієва зауважила, що робота прем’єр-міністра з командою Фонду дозволила закріпити відносини сторін на високому рівні та досягти хорошого прогресу

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва відзначила швидку реакцію та заходи, вжиті українською владою після рішення Конституційного суду 27 жовтня щодо електронного декларування.

Джерело: Георгієва під час розмови з президентом Володимиром Зеленським, повідомляє "Економічна правда".

Деталі: Зеленський та Георгієва обговорили важливість ухвалення збалансованого бюджету на 2021 рік, а також ризики недавнього рішення КС про скасування частини положень антикорупційного законодавства.

Дослівно: "Георгієва зауважила, що робота прем’єр-міністра з командою Фонду дозволила закріпити відносини сторін на високому рівні та досягти хорошого прогресу.

Вона також відзначила швидку реакцію та заходи, вжиті українською владою після рішення КСУ, і додала, що Фонд цінує співпрацю голови НБУ Кирила Шевченка з командою МВФ".

Нагадаємо, що МВФ цікавиться, що Україна робитиме з КСУ, бюджетом-2021 та Нацбанком