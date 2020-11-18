Глава МВФ відзначила "швидку реакцію" влади на скандальне рішення КС
Джерело: Георгієва під час розмови з президентом Володимиром Зеленським, повідомляє "Економічна правда".
Деталі: Зеленський та Георгієва обговорили важливість ухвалення збалансованого бюджету на 2021 рік, а також ризики недавнього рішення КС про скасування частини положень антикорупційного законодавства.
Дослівно: "Георгієва зауважила, що робота прем’єр-міністра з командою Фонду дозволила закріпити відносини сторін на високому рівні та досягти хорошого прогресу.
Вона також відзначила швидку реакцію та заходи, вжиті українською владою після рішення КСУ, і додала, що Фонд цінує співпрацю голови НБУ Кирила Шевченка з командою МВФ".
Нагадаємо, що МВФ цікавиться, що Україна робитиме з КСУ, бюджетом-2021 та Нацбанком
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