Відставка Єрмака спричинила політичний землетрус у Києві — світові медіа

Критики називали його "людиною, яка робить усе".

Відставка Андрія Єрмака з посади керівника Офісу президента України стала одним із найгучніших політичних потрясінь останніх років у Києві та вже викликала широкий резонанс у міжнародних медіа.

The Telegraph і Politico назвали це рішення “тектонічним зсувом”, який може суттєво змінити баланс сил у владі та вплинути на майбутні переговори щодо завершення війни.

Єрмак подав у відставку 28 листопада на тлі корупційного скандалу навколо можливого розкрадання $100 млн, виділених на захист енергетичної інфраструктури. Хоч сам він не є підозрюваним, слідчі провели обшук в його офісі, а опозиція заявляла, що прізвище Єрмака начебто згадується у матеріалах розслідування. Він заперечує будь-які правопорушення.

The Telegraph зазначає, що Єрмак був найближчою людиною до Зеленського і фактично виконував роль політичного “амортизатора”, на якого спрямовувалась значна частина критики на адресу Банкової. Протягом років він став одним із найвпливовіших діячів у владі — вів переговори про мирні ініціативи, займався міжнародною дипломатією, впливав на військову стратегію та рішення щодо обмінів полоненими.

Критики називали його "людиною, яка робить усе": від ролі охоронця президента до неформального керівника зовнішньої та оборонної політики. Водночас рівень довіри до Єрмака серед українців був низьким — лише 17,5% за даними Центру Разумкова.

На думку аналітикині Chatham House Ярослави Барб’єрі, скандал став “занадто токсичним” для іміджу Зеленського, особливо на тлі чутливих переговорів зі США щодо “мирного плану”, який багато українських політиків вважають неприйнятним. Розрив з Єрмаком, за її словами, став проявом “інстинкту політичного виживання” президента.

Politico у свою чергу вказує, що звільнення Єрмака відкриває шлях до нової боротьби за те, хто фактично контролюватиме політичну архітектуру країни. Опозиція вже готується активізувати тиск із вимогою створення уряду національної єдності.

Видання також нагадує, що у Вашингтоні Єрмак мав суперечливу репутацію — його стиль роботи дратував як республіканців, так і демократів. Після невдалої зустрічі Зеленського з Трампом у Білому домі американські офіційні особи навіть радили президенту замінити його, але тоді цього не сталося.

Відставка Єрмака відбувається в момент, коли українська влада готується до нових складних перемовин зі США щодо мирної ініціативи, а росія намагається скористатися перевагою на фронті перед зимовим сезоном.

Аналітики сходяться на думці, що Зеленському доведеться будувати нову конфігурацію влади та ухвалювати важкі рішення вже без свого найвпливовішого соратника.