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Обшуки щодо підкупу виборців проводили у Хмельницькій та Івано-Франківській областях, - ДБР

" Інша інформація буде оприлюднена на сайті ДБР пізніше, після того як буде відома інформація про вилучені матеріали в ході обшуків"
Правоохоронці 21 лютого, окрім Запорізької області, провели низку обшуків щодо можливого підкупу виборців також у Хмельницькій та Івано-Франківській областях.
Обшуки щодо підкупу виборців проводили у Хмельницькій та Івано-Франківській областях, - ДБР Фото з вільних джерел

Про це повідомила прес-секретарка ДБР Ярина Петруша, інформує "Громадське".

На питання, у яких регіонах тривали обшуки, окрім Запорізької області, вона відповіла:

"Власне, це Хмельницька область та Івано-Франківська. Інша інформація буде оприлюднена на сайті ДБР пізніше, після того як буде відома інформація про вилучені матеріали в ході обшуків", - сказала Петруша.

Вона додала, що обшуки проводились за підозрою у створенні злочинної організації мета якої – масовий підкуп виборців та фальсифікація результатів виборів -  ч. 1 ста 255 КК України.

Нагадаємо, що Служба безпеки України викрила виборчу піраміду на чолі з депутатом Верховної Ради.

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21 02 2019 20:33
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