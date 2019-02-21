НОВИНИПравоохоронці 21 лютого, окрім Запорізької області, провели низку обшуків щодо можливого підкупу виборців також у Хмельницькій та Івано-Франківській областях.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Обшуки щодо підкупу виборців проводили у Хмельницькій та Івано-Франківській областях, - ДБР
" Інша інформація буде оприлюднена на сайті ДБР пізніше, після того як буде відома інформація про вилучені матеріали в ході обшуків"
Фото з вільних джерел
Про це повідомила прес-секретарка ДБР Ярина Петруша, інформує "Громадське".
На питання, у яких регіонах тривали обшуки, окрім Запорізької області, вона відповіла:
"Власне, це Хмельницька область та Івано-Франківська. Інша інформація буде оприлюднена на сайті ДБР пізніше, після того як буде відома інформація про вилучені матеріали в ході обшуків", - сказала Петруша.
Вона додала, що обшуки проводились за підозрою у створенні злочинної організації мета якої – масовий підкуп виборців та фальсифікація результатів виборів - ч. 1 ста 255 КК України.
Нагадаємо, що Служба безпеки України викрила виборчу піраміду на чолі з депутатом Верховної Ради.
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21 02 2019 20:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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