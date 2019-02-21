Обшуки щодо підкупу виборців проводили у Хмельницькій та Івано-Франківській областях, - ДБР

" Інша інформація буде оприлюднена на сайті ДБР пізніше, після того як буде відома інформація про вилучені матеріали в ході обшуків"

Правоохоронці 21 лютого, окрім Запорізької області, провели низку обшуків щодо можливого підкупу виборців також у Хмельницькій та Івано-Франківській областях.

Про це повідомила прес-секретарка ДБР Ярина Петруша, інформує "Громадське".

На питання, у яких регіонах тривали обшуки, окрім Запорізької області, вона відповіла:

"Власне, це Хмельницька область та Івано-Франківська. Інша інформація буде оприлюднена на сайті ДБР пізніше, після того як буде відома інформація про вилучені матеріали в ході обшуків", - сказала Петруша.

Вона додала, що обшуки проводились за підозрою у створенні злочинної організації мета якої – масовий підкуп виборців та фальсифікація результатів виборів - ч. 1 ста 255 КК України.

Нагадаємо, що Служба безпеки України викрила виборчу піраміду на чолі з депутатом Верховної Ради.