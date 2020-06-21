Де дивитися матчі 27 туру футбольної Прем'єр-ліги України О 19.30 "Десна" приймає вдома луганську "Зорю" ; поєдинок транслюватиме телеканал "Уніан ТБ"

У неділю, 21 червня, матчем у Чернігові продовжиться 27-й тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги.

Фото: з вільних джерел

О 19.30 "Десна" приймає вдома луганську "Зорю" ; поєдинок транслюватиме телеканал "Уніан ТБ", повідомляє "Укрінформ". Завершиться тур у понеділок, 22 червня, матчем на НСК "Олімпійський", де київське "Динамо" зіграє з ковалівським "Колосом" (19.30, "2+2"). Матч між львівськими "Карпатами" та донецьким "Олімпіком" перенесений. Нагадаємо, у суботу, 20 червня чемпіонами України достроково стали футболісти донецького "Шахтаря", які на столичному НСК "Олімпійський" обіграли "Олександрію" - 3:2. М'ячі забили Тайсон (13-та хвилина, з пенальті), Тете (59, 79) - у "гірників"; Євген Банада (47), Максим Третяков (51, з пенальті) - у складі "Олександрії". Результати матчів, що пройшли у п'ятницю, 19 червня: "Маріуполь" - "Львів" - 3:0 Голи: Руслан Фомін (5, 27), Олексій Кащук (90+3); "Ворскла" - "Дніпро-1" - 2:0 Гол: Руслан Степанюк (19, 48). Турнірне становище: Перша шістка - "Шахтар" - 71 очко (після 27-ми матчів), "Динамо" - 52 (26), "Десна" - 49 (26), "Зоря" - 49 (26), "Олександрія" - 43 (27), "Колос" - 26 (2); Друга шістка - "Дніпро-1" - 34 (26), "Маріуполь" - 30 (26), "Ворскла" - 26 (26), "Олімпік" - 23 (26), "Львів" - 22 (27), "Карпати" - 14 (23). Читайте також: Завацька виграла тенісний турнір у Франції

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію