СПОРТ НОВИНИУкраїнська тенісистка Катаріна Завацька виграла поєдинок за перше місце на турнірі в Екс-ан-Прованс (Франція).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Завацька виграла тенісний турнір у Франції
klasnaocinka.com.ua
У п'ятницю уродженка Луцька (№105 рейтингу WTA) у двох сетах обіграла француженку Хлое Паке (№174) - 6:4, 6:3, повідомляє "Укрінформ".
Суперниці провели на корті 1 годину 31 хвилину.
Перед фінальним матчем українка виграла на турнірі чотири з п'яти зустрічей.
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