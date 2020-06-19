Завацька виграла тенісний турнір у Франції

Українська тенісистка Катаріна Завацька виграла поєдинок за перше місце на турнірі в Екс-ан-Прованс (Франція).

klasnaocinka.com.ua

У п'ятницю уродженка Луцька (№105 рейтингу WTA) у двох сетах обіграла француженку Хлое Паке (№174) - 6:4, 6:3, повідомляє "Укрінформ". Суперниці провели на корті 1 годину 31 хвилину. Перед фінальним матчем українка виграла на турнірі чотири з п'яти зустрічей.

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