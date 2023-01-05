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росіян та білорусів допустили до участі в Australian Open-2023

05 січня 2023, 15:48
росіян та білорусів допустили до участі в Australian Open-2023
Джерело: korrespondent
Тенісисти з росії та білорусі зможуть виступити на цьогорічному Australian Open під нейтральним прапором, попри заклики України запровадити повну заборону для представників країни-агресорки та її партнерки.

Про це повідомляє Express.

"Гравці з росії та білорусі можуть виступати на міжнародних тенісних змаганнях в індивідуальному порядку – без прапорів та іншої національної символіки, що й станеться у випадку з Australian Open-2023. Tennis Australia продовжує підтримувати Україну, її спільноту та гравців, у тому числі через глобальну ініціативу Tennis Plays for Peace, яка включає благодійну акцію перед Australian Open-2023", – сказано в заяві Tennis Australia.

Відкритий чемпіонат Австралії пройде у Мельбурні з 16 по 29 січня. Це перший турнір Великого шолома у сезоні.

Посол України в Австралії Василь Мірошниченко закликав організаторів турніру не допускати гравців із рф та білорусі на турнір навіть у нейтральному статусі на тлі продовження військового вторгнення в Україну.

"Ми знаємо, як важливо для росії, щоб її спортсмени виступали. Це одна з причин, чому ми бачимо, скільки росія інвестувала у своїх спортсменів на Олімпіаді, коли вони вживали допінг у масових масштабах, а потім рф врешті-решт за це оштрафували. Тож росіяни справді приділяють велику увагу виступам своїх спортсменів, і це майже продовження їхньої зовнішньої політики, розширення того, що вони хочуть донести до світу. Неважливо, під яким прапором вони виступають, це прапор – заплямований українською кров’ю. російські спортсмени не можуть брати участь ні в яких міжнародних змаганнях, особливо в демократичних країнах", – закликав посол.

Нагадаємо, що організатори Відкритого чемпіонату Австралії Australian Open з тенісу проведуть благодійну акцію перед стартом турніру, а всі зібрані кошти будуть направлені на гуманітарну допомогу українцям.

тенісAustralian Open

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