Перша ракетка України Ангеліна Калініна оновила особистий рекорд у рейтингу WTA

Експерша ракетка України Еліна Світоліна опустилася одразу на 136 позицій і посідає 374-те місце.

Перша ракетка України Ангеліна Калініна піднялася на 31-ше місце в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Для Калініної це найкращий показник в кар'єрі. У порівнянні з попереднім рейтингом українка піднялася на вісім сходинок.

Марта Костюк піднялася на 60-те місце, а Катерина Байндль покращила свій результат на 11 позицій і посідає 84-ту сходинку.

По дві позиції в рейтингу втратили Даяна Ястремська та Леся Цуренко.

Експерша ракетка України Еліна Світоліна опустилася одразу на 136 позицій і посідає 374-те місце.

Лідирувати в рейтингу продовжує польська тенісистка Іга Свьонтек.