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Перша ракетка України Ангеліна Калініна оновила особистий рекорд у рейтингу WTA

30 січня 2023, 13:12
Перша ракетка України Ангеліна Калініна оновила особистий рекорд у рейтингу WTA
Фото: з вільних джерел
Експерша ракетка України Еліна Світоліна опустилася одразу на 136 позицій і посідає 374-те місце.

Перша ракетка України Ангеліна Калініна піднялася на 31-ше місце в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Для Калініної це найкращий показник в кар'єрі. У порівнянні з попереднім рейтингом українка піднялася на вісім сходинок.

Марта Костюк піднялася на 60-те місце, а Катерина Байндль покращила свій результат на 11 позицій і посідає 84-ту сходинку.

По дві позиції в рейтингу втратили Даяна Ястремська та Леся Цуренко.

Експерша ракетка України Еліна Світоліна опустилася одразу на 136 позицій і посідає 374-те місце.

Лідирувати в рейтингу продовжує польська тенісистка Іга Свьонтек.

Раніше iPress писав, що українсько-бельгійський дует Ангеліна Калініна – Алісон ван Ейтванк пройшли друге коло Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу в Мельбурні.
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