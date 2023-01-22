Калініна й ван Ейтванк пройшли друге коло на Australian Open
Українсько-бельгійський дует Ангеліна Калініна - Алісон ван Ейтванк пройшли друге коло Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу у Мельбурні, передає Укрінформ.
Калініна та ван Ейтванк перемогли Анну Данилину (Казахстан) та Санію Мірзу (Індія) - 6:4, 4:6, 6:2 -й пройшли в третій раунд парного розряду.
Путівку до чвертьфіналу Australian Open Калініна та ван Ейтванк розіграють із 11-ми «сіяними» Чжань Хаоцін (Китайський Тайбей) та Ян Чжаосюань (Китай).
Нагадаємо, що в серпні Тенісна асоціація США (USTA) провела турнір "Теніс грає в ім'я світу" ("Tennis for peace") на підтримку України напередодні початку фінального року турніру серії "Великого шолома" Відкритого чемпіонату США.