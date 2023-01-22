Матеріали:
Теми:
СПОРТ

Калініна й ван Ейтванк пройшли друге коло на Australian Open

22 січня 2023, 10:17
Калініна й ван Ейтванк пройшли друге коло на Australian Open
Фото: firtka.if.ua
Вони перемогли дует тенісисток з Казахстану та Індії

Українсько-бельгійський дует Ангеліна Калініна - Алісон ван Ейтванк пройшли друге коло Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу у Мельбурні, передає Укрінформ.

Калініна та ван Ейтванк перемогли Анну Данилину (Казахстан) та Санію Мірзу (Індія) - 6:4, 4:6, 6:2 -й пройшли в третій раунд парного розряду.

Путівку до чвертьфіналу Australian Open Калініна та ван Ейтванк розіграють із 11-ми «сіяними» Чжань Хаоцін (Китайський Тайбей) та Ян Чжаосюань (Китай).

Нагадаємо, що в серпні Тенісна асоціація США (USTA) провела турнір "Теніс грає в ім'я світу" ("Tennis for peace") на підтримку України напередодні початку фінального року турніру серії "Великого шолома" Відкритого чемпіонату США.

теніс

Останні матеріали

путін має намір знищити Україну. Але ключ до знищення путіна – важкі танки і сприяння США – Washington Post
Політика
путін має намір знищити Україну. Але ключ до знищення путіна – важкі танки і сприяння США – Washington Post
20 січня 2023, 16:57
Шведи чи данці: хто
Шведи чи данці: хто "більше"? Порівняння САУ Archer та Caesar в українському контексті – Том Купер
Переклад iPress – 20 січня 2023, 13:44
На руках Заходу вже є кров українців. Будь-який результат, окрім перемоги Києва, зробить світ небезпечним для всіх – Еліот А. Коен
Політика
На руках Заходу вже є кров українців. Будь-який результат, окрім перемоги Києва, зробить світ небезпечним для всіх – Еліот А. Коен
Переклад iPress – 20 січня 2023, 11:27
Воля до війни. Битви за Соледар і Бахмут наочно демонструють два різні світи України та росії – Мік Раян
Cуспільство
Воля до війни. Битви за Соледар і Бахмут наочно демонструють два різні світи України та росії – Мік Раян
Переклад iPress – 20 січня 2023, 09:32
Руйнівний нейтралітет. Треба натиснути на Швейцарію аби та погодилася на постачання боєприпасів і зброї Україні – американські експерти
Політика
Руйнівний нейтралітет. Треба натиснути на Швейцарію аби та погодилася на постачання боєприпасів і зброї Україні – американські експерти
Переклад iPress – 19 січня 2023, 17:19
Крим – пастка для окупантів. До кінця серпня Україна його звільнить – Бен Ходжес
Політика
Крим – пастка для окупантів. До кінця серпня Україна його звільнить – Бен Ходжес
Переклад iPress – 19 січня 2023, 15:33
російський шпигун чи український герой? Дивна смерть Дениса Кірєєва – Wall Street Journal
російський шпигун чи український герой? Дивна смерть Дениса Кірєєва – Wall Street Journal
Переклад iPress – 19 січня 2023, 10:58
росія прагне зламати Захід. Головний її принцип
Політика
росія прагне зламати Захід. Головний її принцип "хто кого" – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 18 січня 2023, 16:57
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється