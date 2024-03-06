російських і білоруських тенісистів допустили до Олімпіади та Паралімпіади в нейтральному статусі

Спортсмени з держав-агресорок зможуть виступити на тенісних турнірах у Парижі.

Міжнародна федерація тенісу (ITF) ухвалила рішення допустити російських та білоруських спортсменів до участі в Олімпіаді та Паралімпіаді 2024 року в Парижі у нейтральному статусі.

Про це йдеться на офіційному сайті ITF.

Зазначається, що що дозвіл змагатися на Олімпіаді та Паралімпіаді отримають тенісисти, які відповідатимуть умовам нейтральності, визначеним Міжнародними олімпійським та паралімпійським комітетами.

"Нейтральні спортсмени повинні будуть відповідати вимогам відбору та допуску, викладеним у відповідному Регламенті ITF. Рішення ITF узгоджується з більшістю міжнародних федерацій щодо індивідуальних змагань і спортсменів, які братимуть участь в Іграх 2024 року в Парижі цього літа. Позиція ITF також відповідає чинній міжнародній політиці тенісу, яка була ухвалена в березні 2022 року", – повідомила організація.

Літні Олімпійські ігри в Парижі відбудуться від 26 липня до 11 серпня 2024 року. Паралімпійські ігри у французькій столиці триватимуть від 28 серпня до 8 вересня 2024 року.