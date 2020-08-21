Де українцям не варто купатися: список пляжів У Києві не рекомендують купатися майже на всіх пляжах

За станом на другу половину серпня в Україні не рекомендується купатися на декількох пляжах в ряді регіонів.

Фото: Ігор Карпов

Про це йдеться в повідомленні Центр громадського здоров'я України в Facebook, передає РБК - Україна. Повідомляється, що в цьому році ведеться спостереження за якістю води на 88 пляжах - 54 морських і річкових 34. Список пляжів з відхиленнями показників якості води: Донецька область - Маріуполь - міський пляж в районі готелю "Турист", пляж "Лівобережний", пляжі Приморського району - пляжі селищ Ялта, Юр'ївка та Мелекіно Запорізька область - Запоріжжя - пляж "Правий берег" - Енергодар - міський пляж "Сонячний" Миколаїв - міський пляж "Чайка" і пляж "Прибій" Одеса - пляжі 13 і 16 станції Великого Фонтану, "Відрада" Херсонська область - пляж Генічеська Київ - пляжі "Золотий", "Центральний", "Передмістна слобідка", "Дитячий", "Молодіжний", "Венеція", "Веселка", "Галерна", "Чорторий", "Троєщина", "Тельбін", "Райдуга", "Вербний", "Пуща-Водиця" На всіх вищевказаних пляжах рекомендується встановити щити про заборону купання. Проби води, взяті на повторні дослідження. Нагадаємо, що 21 серпня в Україні 100 643 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2207 летальних, 51 078 пацієнтів одужало.

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