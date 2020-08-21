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Де українцям не варто купатися: список пляжів

У Києві не рекомендують купатися майже на всіх пляжах
За станом на другу половину серпня в Україні не рекомендується купатися на декількох пляжах в ряді регіонів.
Де українцям не варто купатися: список пляжів Фото: Ігор Карпов

Про це йдеться в повідомленні Центр громадського здоров'я України в Facebook, передає РБК - Україна.

Повідомляється, що в цьому році ведеться спостереження за якістю води на 88 пляжах - 54 морських і річкових 34.

Список пляжів з відхиленнями показників якості води:

Донецька область

- Маріуполь - міський пляж в районі готелю "Турист", пляж "Лівобережний", пляжі Приморського району

- пляжі селищ Ялта, Юр'ївка та Мелекіно

Запорізька область

- Запоріжжя - пляж "Правий берег"

- Енергодар - міський пляж "Сонячний"

Миколаїв - міський пляж "Чайка" і пляж "Прибій"

Одеса - пляжі 13 і 16 станції Великого Фонтану, "Відрада"

Херсонська область - пляж Генічеська

Київ - пляжі "Золотий", "Центральний", "Передмістна слобідка", "Дитячий", "Молодіжний", "Венеція", "Веселка", "Галерна", "Чорторий", "Троєщина", "Тельбін", "Райдуга", "Вербний", "Пуща-Водиця"

На всіх вищевказаних пляжах рекомендується встановити щити про заборону купання. Проби води, взяті на повторні дослідження.

Нагадаємо, що 21 серпня в Україні 100 643 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2207 летальних, 51 078 пацієнтів одужало.

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21 08 2020 16:40
ТЕГИ: Київ, пляжі
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