Де українцям не варто купатися: список пляжів
Про це йдеться в повідомленні Центр громадського здоров'я України в Facebook, передає РБК - Україна.
Повідомляється, що в цьому році ведеться спостереження за якістю води на 88 пляжах - 54 морських і річкових 34.
Список пляжів з відхиленнями показників якості води:
Донецька область
- Маріуполь - міський пляж в районі готелю "Турист", пляж "Лівобережний", пляжі Приморського району
- пляжі селищ Ялта, Юр'ївка та Мелекіно
Запорізька область
- Запоріжжя - пляж "Правий берег"
- Енергодар - міський пляж "Сонячний"
Миколаїв - міський пляж "Чайка" і пляж "Прибій"
Одеса - пляжі 13 і 16 станції Великого Фонтану, "Відрада"
Херсонська область - пляж Генічеська
Київ - пляжі "Золотий", "Центральний", "Передмістна слобідка", "Дитячий", "Молодіжний", "Венеція", "Веселка", "Галерна", "Чорторий", "Троєщина", "Тельбін", "Райдуга", "Вербний", "Пуща-Водиця"
На всіх вищевказаних пляжах рекомендується встановити щити про заборону купання. Проби води, взяті на повторні дослідження.
Нагадаємо, що 21 серпня в Україні 100 643 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2207 летальних, 51 078 пацієнтів одужало.
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