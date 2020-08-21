В Україні зафіксовано 2106 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Загалом проведено 1 378 519 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 637 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 3478 випадків;
Волинська область — 4989 випадків;
Дніпропетровська область — 1894 випадки;
Донецька область — 1183 випадки;
Житомирська область — 2695 випадків;
Закарпатська область — 6771 випадок;
Запорізька область — 1234 випадки;
Івано-Франківська область — 7462 випадки;
Кіровоградська область — 751 випадок;
м. Київ — 11 328 випадків;
Київська область — 4805 випадків;
Львівська область — 12 793 випадки;
Луганська область — 213 випадків;
Миколаївська область — 912 випадків;
Одеська область — 5578 випадків;
Полтавська область — 614 випадки;
Рівненська область — 8238 випадків;
Сумська область — 1124 випадки;
Тернопільська область — 4301 випадок;
Харківська область — 7033 випадки;
Херсонська область — 329 випадків;
Хмельницька область — 1828 випадків;
Чернівецька область — 8505 випадків;
Черкаська область — 1219 випадків;
Чернігівська область — 1366 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 21 серпня 2020 року до Центру надійшло 2500 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 159 185 повідомлень про підозру на COVID-19.
Нагадаэмо, що державна служба статистики України оприлюднила дані про кількість померлих із зазначенням причин за січень-червень. Всього за перші шість місяців 2020 року померло 287 010 осіб (у тому числі в червні - 47 043 осіб).
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 9 липня
- ВІДЕО Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 8 липня
- ВІДЕО Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 7 липня
- Як дивитися новини про COVID - 19
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських