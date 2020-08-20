Держстат оновив офіційні дані щодо смертності від COVID-19
Дані оприлюднені на сайті Держстату, передає РБК - Україна.
За офіційною інформацією, від COVID-19 померло 1 066 українців, в тому числі від неідентифікованого вірусу - 46 осіб. Таким чином, у червні коронавірус став причиною смерті 424 осіб.
За січень-червень інфекційні та паразитарні хвороби стали причиною смерті 3 701 осіб, серед них туберкульоз - 1 613, від СНІДу померло 1 583 українців.
Злоякісні новоутворення (тобто рак) стали причиною смерті 38 222 громадян.
Найбільш часта причина смерті - хвороби системи кровообігу, від яких померло 196 567 осіб, у тому числі від ішемічної хвороби серця - 135 867 осіб.
За даними Держстату, грип та пневмонія офіційно стали причиною смерті 3 078 осіб (у тому числі, у червні - 379).
Крім того, 13 679 українців загинули в результаті зовнішніх причин. Серед них транспортні нещасні випадки стали причиною смерті 1 646 громадян, утоплення - 612, загибель на пожежі - 596, випадкове отруєння (крім алкоголю) - 832, отруєння алкоголем - 1 157, самогубства - 3 078, умисні вбивства - 688.
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