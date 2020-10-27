Дебіторська заборгованість Міноборони сягає 9 мільярдів

На офіційному сайті Міноборони серед компаній, які невчасно постачають військовому відомству товари та послуги, значиться 97 підприємств.

Станом на 31 серпня 2020 року дебіторська заборгованість Міністерства оборони України становила 9,3 млрд грн, з якої прострочена - 2,4 млрд грн.

Про це йдеться у листі Міністерства оборони до Кабінету Міністрів України, який оприлюднила експертна організація StateWatch, пише "Економічна правда".

У листі також йдеться про те, що станом на 31 серпня 2020 року із загальної суми простроченої дебіторської заборгованості роботи фактично виконані на загальну суму 417,2 млн грн, триває узгодження договірної ціни та здійснюється документальне їх оформлення.

У Міноборони зазначають, що в усіх випадках недотримання постачальниками продукції та виконавцями робіт узятих зобов'язань, Міністерством оборони ведеться претензійно-позовна робота та вживаються заходи щодо застосування штрафних санкцій, передбачених умовами договорів і державних контрактів.

Крім того, протягом серпня 2020 року Міністерством оборони було отримано на умовах авансування предмети закупівлі та погашено дебіторську заборгованість на загальну суму 414,1 млн грн, у тому числі:

198,5 млн грн – продукцію (роботи, послуги) отримано в терміни, визначені умовами договорів і державних контрактів;

215,6 млн грн – постачання продукції (виконання робіт, надання послуг) проведено раніше строків, на які надавався аванс.

Також протягом серпня підприємствами-боржниками було поставлено продукцію (виконано роботи, надано послуги) в рахунок погашення простроченої заборгованості минулих періодів на суму 40,5 млн грн.

На офіційному сайті Міноборони серед компаній, які невчасно постачають військовому відомству товари та послуги, значиться 97 підприємств.

Читайте також: Кабмін призначив заступником міністра оборони Поліщука