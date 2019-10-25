ПОЛІТИКА НОВИНИКабінет Міністрів призначив Олександра Поліщука на посаду заступника міністра оборони Андрія Загороднюка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кабмін призначив заступником міністра оборони Поліщука
Раніше він був експертом з питань оборонного будівництва і безпеки фонду "Майдан закордонних справ"
Фото: Укрінформ
"Кабінет Міністрів України на своєму засіданні схвалив низку важливих рішень. Зокрема, уряд призначив заступником міністра оборони Поліщука Олександра Миколайовича", - передає LB.ua.
Раніше Поліщук був експертом з питань оборонного будівництва і безпеки фонду "Майдан закордонних справ".
Також Поліщук - колишній заступник директора департаменту військової політики і військового планування Міноборони, пізніше був керівником управління в Раді національної безпеки і оборони.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів України направив до парламенту законопроєкт, яким пропонує дозволити укладати міжнародні угоди з купівлі-продажу товарів в електронній формі.
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