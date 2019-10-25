Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Кабмін призначив заступником міністра оборони Поліщука

Раніше він був експертом з питань оборонного будівництва і безпеки фонду "Майдан закордонних справ"
Кабінет Міністрів призначив Олександра Поліщука на посаду заступника міністра оборони Андрія Загороднюка.
Кабмін призначив заступником міністра оборони Поліщука Фото: Укрінформ

"Кабінет Міністрів України на своєму засіданні схвалив низку важливих рішень. Зокрема, уряд призначив заступником міністра оборони Поліщука Олександра Миколайовича", - передає LB.ua.

Раніше Поліщук був експертом з питань оборонного будівництва і безпеки фонду "Майдан закордонних справ".

Також Поліщук - колишній заступник директора департаменту військової політики і військового планування Міноборони, пізніше був керівником управління в Раді національної безпеки і оборони.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України направив до парламенту законопроєкт, яким пропонує дозволити укладати міжнародні угоди з купівлі-продажу товарів в електронній формі.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 10 2019 13:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.