Defense Express: Пошкодження човна "Ростов-на-Дону" – це унікальна перша в історії подія

Це перший випадок, коли підводний човен вдалося атакували з допомогою крилатих ракет.

Наразі в України немає технічних можливостей для ураження підводних човнів росіян, тож пошкоджений у бухті Севастополя цієї ночі "Ростов-на-Дону" увійде в історію.

Про це пише Defense Express.

Там пояснюють, що ця ціль є надскладною, адже для протидії їй необхідний комплекс засобів з протичовновими кораблями, літаками, вертольотами й власними підводними човнами.

"Немає ані сучасних кораблів, які можуть здійснювати патрулювання акваторії з метою пошуку та знищення субмарин, ані таких протичовнових літаків, як P-8 Poseidon чи хоча б P-3 Orion, ані звісно підводної компоненти флоту. Й навіть якщо мова не йшла про те, що рф використовує свої підводні човни ледь не у режимі запуску крилатих ракет з рейду Севастополя, шукати та знищувати їх у Чорному морі ВМС України просто немає чим", - пояснює видання.

Тому єдина можливість України знищити "Ростов-на-Дону" - зробити це, поки він у надводному положенні. У Defense Express наголошують, що це перший в історії випадок, коли субмарину уразили з допомогою крилатих ракет. Експерти припускають, що йдеться про Storm Shadow, бойова частина яких становить 450 кг.

Важливим є той нюанс, що ці ракети складаються з кумулятивного заряду та уламково-фугасної бойової частини.

"При ураженні підводного човна чи будь-якого іншого корабля вибух проходить у середині корпусу. Це вже означає критичні пошкодження. А у випадку із масштабною пожежею, яка охопила обидва кораблі, мова йде про критичні наслідки, бо кораблі просто вигорають з середини, а через високу температуру плавляться переборки", - пояснює видання.

Нагадаємо, уночі у тимчасово окупованому Севастополі атакували судноремонтний завод. За словами Міноборони рф, було ліквідовано 7/10 крилатих ракет. У ГУР МО згодом підтвердили, що в результаті операції уражено великий десантний корабель (ймовірно, "Мінськ") і підводний човен рф (ймовірно, "Ростов-на-Дону").