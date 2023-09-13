Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Defense Express: Пошкодження човна "Ростов-на-Дону" – це унікальна перша в історії подія

13 вересня 2023, 16:30
Defense Express: Пошкодження човна
Джерело: wikipedia
Це перший випадок, коли підводний човен вдалося атакували з допомогою крилатих ракет.

Наразі в України немає технічних можливостей для ураження підводних човнів росіян, тож пошкоджений у бухті Севастополя цієї ночі "Ростов-на-Дону" увійде в історію.

Про це пише Defense Express.

Там пояснюють, що ця ціль є надскладною, адже для протидії їй необхідний комплекс засобів з протичовновими кораблями, літаками, вертольотами й власними підводними човнами.

"Немає ані сучасних кораблів, які можуть здійснювати патрулювання акваторії з метою пошуку та знищення субмарин, ані таких протичовнових літаків, як P-8 Poseidon чи хоча б P-3 Orion, ані звісно підводної компоненти флоту. Й навіть якщо мова не йшла про те, що рф використовує свої підводні човни ледь не у режимі запуску крилатих ракет з рейду Севастополя, шукати та знищувати їх у Чорному морі ВМС України просто немає чим", - пояснює видання.

Тому єдина можливість України знищити "Ростов-на-Дону" - зробити це, поки він у надводному положенні. У Defense Express наголошують, що це перший в історії випадок, коли субмарину уразили з допомогою крилатих ракет. Експерти припускають, що йдеться про Storm Shadow, бойова частина яких становить 450 кг. 

Важливим є той нюанс, що ці ракети складаються з кумулятивного заряду та уламково-фугасної бойової частини.

"При ураженні підводного човна чи будь-якого іншого корабля вибух проходить у середині корпусу. Це вже означає критичні пошкодження. А у випадку із масштабною пожежею, яка охопила обидва кораблі, мова йде про критичні наслідки, бо кораблі просто вигорають з середини, а через високу температуру плавляться переборки", - пояснює видання. 

Нагадаємо, уночі у тимчасово окупованому Севастополі атакували судноремонтний завод. За словами Міноборони рф, було ліквідовано 7/10 крилатих ракет. У ГУР МО згодом підтвердили, що в результаті операції  уражено великий десантний корабель (ймовірно, "Мінськ") і підводний човен рф (ймовірно, "Ростов-на-Дону").

Севастопольпідводний човенатакавійна в Україні

Останні матеріали

Генеральша Зима і маршал Багнюка перекреслювали плани Наполеона, Гітлера. А тепер – і пуіна – Мік Раян
Cуспільство
Генеральша Зима і маршал Багнюка перекреслювали плани Наполеона, Гітлера. А тепер – і пуіна – Мік Раян
Переклад iPress – 13 вересня 2023, 16:15
Історія про страх. Що отримала росія, залякавши Ілона Маска та західні уряди? – Енн Епплбом
Політика
Історія про страх. Що отримала росія, залякавши Ілона Маска та західні уряди? – Енн Епплбом
Переклад iPress – 13 вересня 2023, 12:22
Повільний, але сміливий розворот Макрона щодо України. Чи не запізно? – Politico
Політика
Повільний, але сміливий розворот Макрона щодо України. Чи не запізно? – Politico
Переклад iPress – 13 вересня 2023, 09:01
Сі Цзіньпін покінчив з усталеним світовим порядком. Китай хоче замінити G20, і це лише початок – The Atlantic
Політика
Сі Цзіньпін покінчив з усталеним світовим порядком. Китай хоче замінити G20, і це лише початок – The Atlantic
Переклад iPress – 12 вересня 2023, 14:29
Захід повинен готуватися до розколу росії. Стабільності в меню може не виявитися – Едвард Лукас
Політика
Захід повинен готуватися до розколу росії. Стабільності в меню може не виявитися – Едвард Лукас
Переклад iPress – 12 вересня 2023, 12:19
Потопаючий путін шукає все більше корисних ідіотів. Але дружити з ним – залізти в ліжко до отруйної змії – The Guardian
Політика
Потопаючий путін шукає все більше корисних ідіотів. Але дружити з ним – залізти в ліжко до отруйної змії – The Guardian
Переклад iPress – 12 вересня 2023, 08:22
путін і його сатрапи зберігають владу, зануривши росію в ілюзію величі. Тих, хто проти, обіцяють випотрошити – Джулія Девіс
Cуспільство
путін і його сатрапи зберігають владу, зануривши росію в ілюзію величі. Тих, хто проти, обіцяють випотрошити – Джулія Девіс
Переклад iPress – 11 вересня 2023, 16:33
Негода не спинить наступ України. Чому росія напаковує лінію фронту військами – Філліпс О'Брайен
Політика
Негода не спинить наступ України. Чому росія напаковує лінію фронту військами – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 вересня 2023, 12:50
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється