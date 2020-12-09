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Дефіцит бюджету США перевищив 3 трильйони доларів

Надходжень становлять майже 3,047 трлн, а видатки – близько 6,054 трлн дол.
Дефіцит федерального бюджету Сполучених Штатів станом на кінець серпня перевищив 3 трильйони доларів.
Дефіцит бюджету США перевищив 3 трильйони доларів Фото: Reuters

Про це свідчать останні статистичні дані, оприлюднені міністерством фінансів США, повідомляє Укрінформ, передає Економічна правда.

Видання пише, що дефіцит бюджету найбільшої економіки світу сягнув  3,007 трлн дол. Надходжень становлять майже 3,047 трлн, а видатки – близько 6,054 трлн дол.

Очікується, що загалом дефіцит бюджету США за 2020 рік може сягнути 3,3 трлн доларів, оскільки фіскальний рік у країні завершується 30 вересня, додає видання.

Нагадаємо, що при цьому Трамп запевнив, що у нього немає даних, які вказували б, що іноземній державі вдалося реально вплинути на результати виборів на американській території.

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12 09 2020 16:30
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