Дефіцит бюджету США перевищив 3 трильйони доларів Надходжень становлять майже 3,047 трлн, а видатки – близько 6,054 трлн дол.

Дефіцит федерального бюджету Сполучених Штатів станом на кінець серпня перевищив 3 трильйони доларів.

Фото: Reuters

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