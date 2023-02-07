Дефіцит бюджету в рф сягнув $25 млрд через падіння доходів від енергоносіїв

Доходи російського уряду від продажу нафти і газу в січні різко впали, що призвело до найбільшого дефіциту бюджету за перший місяць року принаймні з 1998 року.

Про це повідомляє агентство Bloomberg, посилаючись на Міністерство фінансів рф.

Податкові надходження від нафти і газу в січні впали на 46% порівняно з аналогічним періодом минулого року, тоді як витрати через війну в Україні зросли на 59%. Поєднання цих факторів призвело до того, що дефіцит державного бюджету росії склав 1,76 трлн рублів (25 млрд доларів США).

Падіння доходів від продажу нафти і газу є наслідком західних санкцій щодо російського експорту, які зараз включають заборону Європейського Союзу на більшість видів морського імпорту нафти і нафтопродуктів, а також верхню межу цін на нафту, встановлену країнами G7. Через ці заходи нафта марки Urals – ключова експортна суміш росії – торгується зі значним дисконтом.

путін, чия військова агресія проти України спричинила міжнародні санкції, зажадав від свого уряду до 1 березня розробити нову оцінки вартості російської нафти, щоб компенсувати негативний вплив санкцій на бюджет. Наразі Міністерство фінансів стягує податки з нафтовидобувних компаній на основі щомісячної оцінки ціни на нафту марки Urals від Argus Media, яка включає витрати на фрахт і страхування вантажів, що відправляються в північно-західну Європу.

Уряд росії працює над новими підходами "для переходу до альтернативних цінових індикаторів для цілей оподаткування", заявили в мінфіні. Це пов'язано з тим, що "репрезентативність котирувань Urals як об'єктивного цінового індикатора експортних цін на російську нафту" знизилася.

За даними Мінфіну, у січні середня ціна Urals становила 49,48 долара за барель, що є найнижчим показником з грудня 2020 року.

Зниження експорту російського газу також сприяло зниженню енергетичних доходів після того, як газпром скоротив більшу частину своїх поставок до Європи, яка колись була його найбільшим ринком збуту.

Неенергетичні доходи також впали на 28% у січні, повідомило міністерство, частково звинувативши у цьому зміну правил нарахування податку на додану вартість.

"Зниження доходів бюджету від продажу нафти є очікуваним, але 30% падіння внутрішніх податків, пов'язаних зі споживанням, є зловісним, – сказав Алекс Ісаков, економіст Bloomberg Economics. – Ми очікуємо, що доходи від продажу нафти продовжать бути низькими протягом року, в результаті чого дефіцит складе 1,5% ВВП, що перевищує прогнози уряду".

В окремій заяві міністерство фінансів повідомило, що в січні продало 3,6 тонни золота, а також 2,3 мільярда юанів з фонду національного добробуту, щоб допомогти покрити дефіцит. Основна частина міжнародних резервів росії була заморожена міжнародними санкціями. Міністерство заявило, що вважає, що воно все ще може виконати свої бюджетні показники цього року.

Раніше повідомлялось, що у росії нафтогазові доходи впали на 46%.