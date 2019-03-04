Дефіцит держбюджету України склав 25,3 млрд грн
"Дефіцит був профінансований за рахунок державних запозичень. Надходження від приватизації склали 184,0 млн грн (3,0% від розпису)", - повідомив Мінфін.
Згідно з ним, за рахунок ОВДП держбюджет був профінансований на 87,3 млрд грн (57,3 млрд грн, $ 1 млрд і EUR38,7 млн), на EUR529,2 млн було залучено кредит під гарантію Світового банку і на $ 350 млн доразмещени єврооблігації з погашенням в 2028 році.
Мінфін зазначає, що в першому кварталі 2019 доходи держбюджету зросли на 8,7% до аналогічного період 2018 року - до 210,5 млрд грн, склавши 95,3% від розпису, в тому числі доходи загального фонду - 178,2 млрд грн, або 91,8% від розпису.
Серед причин недовиконання плану відомство назвало скорочення виробництва тютюну, звільнення з січня 2019 роки від ПДВ імпорту сонячних батарей, зниження імпорту природного газу "Нафтогазом України", зміцнення гривні, а також переплату на початок лютого по рентній платі за природний газ в сумі 0,6 млрд грн.
Нагадаємо, зведений бюджет України за січень-лютий 2019 року виконаний з профіцитом в 4,7 млрд грн, що в 3,2 рази нижче показника за аналогічний період попереднього року.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- olpr. Leather Goods Co: "В масштабах Америки ми маленька сімейна майстерня"Павло Пранник і Віктор Олексин пам’ятають на якій швейній машинці виготовили свій перший виріб
- Хто замовляє "чорнуху" та Facebook-рекламу для топ-кандидатів у Президенти?Україна – одна з перших країн, для яких Facebook почав публікувати дані про витрати на політичну рекламу та її аудиторію