Дефіцит держбюджету України склав 25,3 млрд грн

Дефіцит державного бюджету України в першому кварталі 2019 року склав 25,3 млрд грн при затвердженому річному показнику в 90,0 млрд грн.

"Дефіцит був профінансований за рахунок державних запозичень. Надходження від приватизації склали 184,0 млн грн (3,0% від розпису)", - повідомив Мінфін.

Згідно з ним, за рахунок ОВДП держбюджет був профінансований на 87,3 млрд грн (57,3 млрд грн, $ 1 млрд і EUR38,7 млн), на EUR529,2 млн було залучено кредит під гарантію Світового банку і на $ 350 млн доразмещени єврооблігації з погашенням в 2028 році.

Мінфін зазначає, що в першому кварталі 2019 доходи держбюджету зросли на 8,7% до аналогічного період 2018 року - до 210,5 млрд грн, склавши 95,3% від розпису, в тому числі доходи загального фонду - 178,2 млрд грн, або 91,8% від розпису.

Серед причин недовиконання плану відомство назвало скорочення виробництва тютюну, звільнення з січня 2019 роки від ПДВ імпорту сонячних батарей, зниження імпорту природного газу "Нафтогазом України", зміцнення гривні, а також переплату на початок лютого по рентній платі за природний газ в сумі 0,6 млрд грн.