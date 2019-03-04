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Дефіцит держбюджету України склав 25,3 млрд грн

Серед причин недовиконання плану зниження імпорту природного газу "Нафтогазом" і зміцнення гривні
Дефіцит державного бюджету України в першому кварталі 2019 року склав 25,3 млрд грн при затвердженому річному показнику в 90,0 млрд грн.
Дефіцит держбюджету України склав 25,3 млрд грн Фото: minfin.com.ua

"Дефіцит був профінансований за рахунок державних запозичень. Надходження від приватизації склали 184,0 млн грн (3,0% від розпису)", повідомив Мінфін.

Згідно з ним, за рахунок ОВДП держбюджет був профінансований на 87,3 млрд грн (57,3 млрд грн, $ 1 млрд і EUR38,7 млн), на EUR529,2 млн було залучено кредит під гарантію Світового банку і на $ 350 млн доразмещени єврооблігації з погашенням в 2028 році.

Мінфін зазначає, що в першому кварталі 2019 доходи держбюджету зросли на 8,7% до аналогічного період 2018 року - до 210,5 млрд грн, склавши 95,3% від розпису, в тому числі доходи загального фонду - 178,2 млрд грн, або 91,8% від розпису.

Серед причин недовиконання плану відомство назвало скорочення виробництва тютюну, звільнення з січня 2019 роки від ПДВ імпорту сонячних батарей, зниження імпорту природного газу "Нафтогазом України", зміцнення гривні, а також переплату на початок лютого по рентній платі за природний газ в сумі 0,6 млрд грн.

Нагадаємо, зведений бюджет України за січень-лютий 2019 року виконаний з профіцитом в 4,7 млрд грн, що в 3,2 рази нижче показника за аналогічний період попереднього року.

 
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03 04 2019 17:15
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