Профіцит зведеного бюджету України зменшився в 3,2 рази

Дефіцит за вказаний період був профінансований за рахунок внутрішніх запозичень

Зведений бюджет України за січень-лютий 2019 року виконаний з профіцитом в 4,7 млрд грн, що в 3,2 рази нижче показника за аналогічний період попереднього року.

За перші два місяці держбюджет виконаний з дефіцитом 13,7 млрд грн, що у 8,5 раза більше показника аналогічного періоду минулого року, повідомляє УНІАН з посиланням на дані Державної казначейської служби.

За інформацією Мінфіну, дефіцит за вказаний період був профінансований за рахунок внутрішніх запозичень.

У січні-лютому Мінфін позичив на внутрішньому ринку 60,1 млрд грн, з них у національній валюті - 34,8 млрд грн, в іноземній валюті - $ 886 млн і 33 млн євро.