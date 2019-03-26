Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Профіцит зведеного бюджету України зменшився в 3,2 рази

Дефіцит за вказаний період був профінансований за рахунок внутрішніх запозичень
Зведений бюджет України за січень-лютий 2019 року виконаний з профіцитом в 4,7 млрд грн, що в 3,2 рази нижче показника за аналогічний період попереднього року.
Профіцит зведеного бюджету України зменшився в 3,2 рази Фото: з відкритих джерел

За перші два місяці держбюджет виконаний з дефіцитом 13,7 млрд грн, що у 8,5 раза більше показника аналогічного періоду минулого року, повідомляє УНІАН з посиланням на дані Державної казначейської служби.

За інформацією Мінфіну, дефіцит за вказаний період був профінансований за рахунок внутрішніх запозичень.

У січні-лютому Мінфін позичив на внутрішньому ринку 60,1 млрд грн, з них у національній валюті - 34,8 млрд грн, в іноземній валюті - $ 886 млн і 33 млн євро.

Як відомо, Державний бюджет України за 2018 рік виконано з дефіцитом 59,2 млрд гривень за затвердженого в законі про держбюджет рівня 94,1 млрд гривень

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 03 2019 19:52
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?

Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.