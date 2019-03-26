БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЗведений бюджет України за січень-лютий 2019 року виконаний з профіцитом в 4,7 млрд грн, що в 3,2 рази нижче показника за аналогічний період попереднього року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Профіцит зведеного бюджету України зменшився в 3,2 рази
Дефіцит за вказаний період був профінансований за рахунок внутрішніх запозичень
Фото: з відкритих джерел
За перші два місяці держбюджет виконаний з дефіцитом 13,7 млрд грн, що у 8,5 раза більше показника аналогічного періоду минулого року, повідомляє УНІАН з посиланням на дані Державної казначейської служби.
За інформацією Мінфіну, дефіцит за вказаний період був профінансований за рахунок внутрішніх запозичень.
У січні-лютому Мінфін позичив на внутрішньому ринку 60,1 млрд грн, з них у національній валюті - 34,8 млрд грн, в іноземній валюті - $ 886 млн і 33 млн євро.
Як відомо, Державний бюджет України за 2018 рік виконано з дефіцитом 59,2 млрд гривень за затвердженого в законі про держбюджет рівня 94,1 млрд гривень
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