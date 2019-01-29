Держбюджет-2018 зведено з дефіцитом 59,2 млрд гривень

Державний бюджет України за 2018 рік виконано з дефіцитом 59,2 млрд гривень за затвердженого в законі про держбюджет рівня 94,1 млрд гривень

Загальний фонд держбюджету в 2018 році було зведено з дефіцитом 45,1 млрд гривень за плану 58 млрд гривень, повідомила Державна казначейська служба, інформує "Інтерфакс-Україна".

Приватизація в 2018 році принесла країні 268,7 млн гривень за затвердженого парламентом у законі про держбюджет плану 18,8 млрд гривень, тоді як фінансування за борговими операціями становило 52 млрд гривень, зокрема за загальним фондом - 43 млрд гривень.

Минулого року запозичення становили 286,4 млрд гривень за плану в 308,3 млрд гривень, з яких внутрішні - 174,2 млрд гривень.

Так, зведений бюджет України в 2018 році зведено з дефіцитом 67,7 млрд гривень, проте профіцит загального фонду становив 22,6 млрд гривень. Місцеві бюджети закрили рік з дефіцитом 8,5 млрд гривень, тоді як профіцит загального фонду становив 67,7 млрд гривень за рахунок дефіциту спецфонду в 76,3 млрд гривень.

Доходи держбюджету в 2018 році становили 928,1 млрд гривень за затверджених законом про держбюджет 918 млрд гривень, зокрема загальний фонд отримав 833,6 млрд гривень за плану 842,8 млрд гривень. Водночас податкові надходження до загального фонду досягли 716,5 млрд гривень за очікуваних 724,7 млрд гривень.

Водночас спецфонд перевиконано за доходами, які становили 94,5 млрд гривень за затверджених парламентом 75,1 млрд гривень.

Витрати держбюджету в 2018 році становили 985,8 млрд гривень, за загальним фондом було витрачено 884,1 млрд гривень із затвердженим парламентом планом 906 млрд гривень.

Доходи місцевих бюджетів у 2018 році сягнули 562,4 млрд гривень, зокрема за загальним фондом - 519,1 млрд гривень, видатки, відповідно, 570,6 млрд гривень та 451 млрд гривень.