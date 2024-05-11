У світі вже відчувається дефіцит ракет до Patriot – ЗМІ

Глобальна ситуація робить оборонні ракети касовим хітом.

Наразі у світі спостерігається нестача не тільки пускових установок Patriot, а й ракет для них. Геополітична ситуація підігріла світовий попит.

Про це пише Neue Zürcher Zeitung.

Україна та Ізраїль потребують постачання ракет для оборони. Різні країни, особливо в Європі, хочуть поповнити свої арсенали. Нарешті, американці зараз перевіряють, чи зможуть вони встановити систему Patriot на свій флот. Вона буде інтегрована в систему командування та управління Aegis, щоб захистити американські кораблі в разі конфлікту навколо Тайваню.

Однак виробництво ракет до Patriot дуже обмежене і не може бути швидко збільшене.

Відтоді, як перша система Patriot була прийнята на озброєння в США 1984 року, ракети постійно вдосконалюються. Наразі випускаються два основних типи: найсучасніша ракета PAC-3 MSE, яка особливо підходить для боротьби з балістичними ракетами середньої дальності, і старіша PAC-2 GEM-T, яка використовується в основному проти літаків і крилатих ракет.

Сучасні ракети PAC-3 виробляються виключно компанією Lockheed Martin у Камдені, штат Арканзас. З початкового річного обсягу в 350 одиниць у 2018 році виробництво було збільшено до 500 одиниць торік. До 2027 року воно має зрости до 650 одиниць. Спеціально для цього Lockheed відкрила новий завод площею 7900 квадратних метрів і планує подальші інвестиції.

Дещо старіші ракети PAC-2 також виробляються в США оборонною компанією Raytheon. Річний обсяг наразі становить 240 одиниць. До 2027 року його має бути збільшено до 420 одиниць. Крім того, наразі налагоджується виробництво в Європі.