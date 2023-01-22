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ПОЛІТИКА

Дефіцит потужності залишається суттєвим – "Укренерго"

22 січня 2023, 12:23
Дефіцит потужності залишається суттєвим –
Фото: УНН
Станом на 22 січня споживання електроенергії зросло

Споживання електроенергії дещо більше ніж учора, дефіцит потужності залишається суттєвим, передає "Укренерго".

Причина дефіциту – через ракетні й дронові атаки росії пошкоджені електростанції та високовольтна мережа.

"Остання атака росіян 14 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком енергоблокам теплових електростанцій. Крім того, по всій території країни тепло змінюється на морози", - йдеться в повідомленні.

Щодо обмежень споживання - завдяки вихідним, попри похолодання, до всіх обленерго доведені дещо більші, ніж учора, ліміти споживання на всю добу. Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі.

У прифронтових районах Донеччини через бойові дії знову були пошкодження  у мережах оператора системи розподілу.

Нагадаємо, через масові скарги споживачів на дискримінаційні відключення світла НКРЕКП позапланово перевірить обленерго.


енергетикасвітлоУкренерго

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