Декілька пасажирських поїздів спізнюються через крадіжку кабелів під Києвом
Про це повідомляють на сайті "Укрзалізниці", передає LB.ua.
Так, затримуються в дорозі поїзди: №11 Новоолексіївка - Київ на 50 хвилин і №103 Маріуполь - Київ на дві години. Також із затримкою близько двох годин уже прибули до місця призначення поїзди №9/10 Маріуполь - Київ, №80 Дніпро - Київ.
Пропажу кабелів виявили минулої ночі. Залізничники звернулися в поліцію.
Зараз на ділянці проводять відновлювальні роботи.
"Укрзалізниця" просить пробачення у пасажирів за незручності і повідомляє, що актуальний час прибуття поїздів можна уточнити на вокзалах і станціях.
Нагадаємо, що в "Укрзалізниці" вирішили боротися з розкраданнями пального, змінивши ланцюжок його постачання від продавців до локомотивів. У цьому ланцюжку пальне не заводитимуть на склади, а одразу доправлятимуть заправляти локомотиви.
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