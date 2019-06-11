Декілька пасажирських поїздів спізнюються через крадіжку кабелів під Києвом

На перегоні Підгірці - Нові Безрадичі в Київській області невідомі вкрали два магістральні кабелі зв'язку, через що спізнюються декілька пасажирських поїздів.

Про це повідомляють на сайті "Укрзалізниці", передає LB.ua.

Так, затримуються в дорозі поїзди: №11 Новоолексіївка - Київ на 50 хвилин і №103 Маріуполь - Київ на дві години. Також із затримкою близько двох годин уже прибули до місця призначення поїзди №9/10 Маріуполь - Київ, №80 Дніпро - Київ.

Пропажу кабелів виявили минулої ночі. Залізничники звернулися в поліцію.

Зараз на ділянці проводять відновлювальні роботи.

"Укрзалізниця" просить пробачення у пасажирів за незручності і повідомляє, що актуальний час прибуття поїздів можна уточнити на вокзалах і станціях.

Нагадаємо, що в "Укрзалізниці" вирішили боротися з розкраданнями пального, змінивши ланцюжок його постачання від продавців до локомотивів. У цьому ланцюжку пальне не заводитимуть на склади, а одразу доправлятимуть заправляти локомотиви.