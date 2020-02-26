Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Декомунізація у школах: предмет "Захист Вітчизни" підкорегували

Відтепер учні шкіл вивчатимуть оновлений предмет "Захист України"
"Захист України" - обов’язковий для вивчення у 10-11 класах. Його мета, зазначає міністр, надати учням знання та уміння для оборони країни, навчити їх діяти в надзвичайних ситуаціях. Учні вивчають предмет на уроках та під час навчально-польових і навчально-тренувальних занять.
Декомунізація у школах: предмет "Захист Вітчизни" підкорегували Фото: з вільних джерел

Відтепер учні шкіл вивчатимуть оновлений предмет "Захист України" замість "Захисту Вітчизни", повідомляє "Українська правда".

Джерело: міністр освіти і науки Ганна Новосад, яку цитує Урядовий портал

Пряма мова Новосад: "Наша освіта довго наслідувала радянську парадигму, і предмет "Захист Вітчизни" - один із проявів цього. Це неправильно, що на п’ятому, практично шостому році війни ми досі не спромоглися замінити абсолютно радянську назву предмета "Захист Вітчизни" на "Захист України". Це важливий акцент, і я рада, що ми нарешті його поставили. Тепер не менш важливе завдання - покращувати зміст цього предмета і матеріально-технічне забезпечення шкіл".

Деталі: "Захист України" - обов’язковий для вивчення у 10-11 класах. Його мета, зазначає міністр, надати учням знання та уміння для оборони країни, навчити їх діяти в надзвичайних ситуаціях. Учні вивчають предмет на уроках та під час навчально-польових і навчально-тренувальних занять.

Нагадаємо, що допуск до школи невакцинованих дітей буде відповідальністю керівника навчального закладу 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 02 2020 13:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Всеукраїнський молодіжний конкурс есе: "Згода будує"

Всеукраїнський молодіжний конкурс есе: "Згода будує"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.