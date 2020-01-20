Допуск до школи невакцинованих дітей буде відповідальністю керівника навчального закладу - Новосад
Міністр освіти і науки України Ганна Новосад заявляє, що допуск до школи дітей, що не пройшли вакцинації, буде особистою відповідальністю керівника навчального закладу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"За кожну конкретну школу відповідає директор. Тому очевидно, якщо буде ухвалено якесь рішення із цього приводу, то це буде відповідальність керівника навчального закладу - прийняти в школу дитину або запропонувати якусь іншу форму навчання, враховуючи наявну довідку", - повідомила Новосад в інтерв'ю.
Водночас міністр наголосила, що такі рішення ще напрацьовують спільно з Міністерством охорони здоров'я.
Новосад також зазначила, що Міносвіти звернулося до МОЗ із проханням внести зміни до довідки 086, яка є обов'язковою для зарахування учня до навчального закладу, щоб зазначати там статус про наявність чи відсутність щеплення. "Чекаємо на реакцію від них, і це буде перший крок для вирішення цього питання", - розповіла вона.
Крім того, за словами Новосад, відомство підготувало лист у регіони з пропозиціями до голів обласних державних рад посилити нагляд за тим, щоб діти були прищеплені.
Як повідомлялося, Міносвіти спільно з комітетом Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування має намір працювати над врегулюванням питання щодо недопуску невакцинованих дітей до школи.
Раніше в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що невакциновані діти, окрім тих, які мають протипоказання до вакцинації, не зможуть відвідувати школу і дитячі садки з іншими учнями. Водночас Київська міська державна адміністрація заявила, що в Києві не буде заборони невакцинованим дітям відвідувати заклади освіти.
Нагадаємо, що прем’єр зробив щеплення та запустив кампанію в Україні щодо вакцинації.
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