Прем’єр зробив щеплення та запустив кампанію в Україні щодо вакцинації
Про це Гончарук повідомив у Facebook, передає "Громадське".
За його словами, зараз в Україні кожен другий дорослий не вакцинований від дифтерії, серед дітей щеплення зробили 65%. Водночас показники вакцинації проти кору, паротиту та краснухи значно вищі, наприклад, серед дітей до року — 76% вакцинованих, до 6 років — 87%.
«Чому така різниця? Бо минулого року після спалаху кору всі раптом побігли вакцинуватись», — зазначив очільник уряду.
Так, Гончарук на селекторній нараді доручив очільникам облдержадміністрацій «почати найширшу інформаційну кампанію про користь вакцинації та ризики поширення інфекційних хвороб через низький рівень вакцинації серед населення».
Також прем’єр наголосив, що в Україні, попри розповсюджені міфи, достатньо вакцин.
«Проблема в іншому — в деяких областях сьогодні є проблеми з обладнанням, в якому зберігають вакцини — використовують холодильники, яким вже понад 30 років! Близько 20% холодильного обладнання закупили ще до 2000 року», — пояснив він.
У зв’язку з цим Гончарук також доручив очільникам ОДА провести аудит умов та належного стану зберігання вакцин у своїх областях та прозвітувати про результати Міністерству охорони здоров’я.
Нагадаємо, що увечері 28 жовтня в інфекційне відділення Олександрівської лікарні столиці доставили чоловіка із симптомами дифтерії.
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