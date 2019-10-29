ЗДОРОВ'Я НОВИНИУвечері 28 жовтня в інфекційне відділення Олександрівської лікарні столиці доставили чоловіка із симптомами дифтерії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЗМІ повідомили про третій випадок дифтерії в Києві
Жодної дози сироватки в столиці не залишилося
Фото: з відкритих джерел
Раніше повідомляли, що в реанімації тієї самої лікарні перебуває друга хвора на дифтерію в столиці - 35-річна жінка.
"На пацієнтку використали всі наявні в столиці дози спеціальної сироватки. На кількамільйонне місто не залишилося жодної дози сироватки", - йдеться в повідомленні, передає LB.ua.
За словами радника міністра охорони здоров'я Ольги Голубовської, жінці ввели протидифтерійний імуноглобулін, який збирали по всіх лікарнях.
Раніше у Волинській області зафіксували перший підтверджений випадок вакциноасоційованого паралітичного поліомієліту у дворічної дитини.
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29 10 2019 11:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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