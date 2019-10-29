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ЗМІ повідомили про третій випадок дифтерії в Києві

Жодної дози сироватки в столиці не залишилося
Увечері 28 жовтня в інфекційне відділення Олександрівської лікарні столиці доставили чоловіка із симптомами дифтерії.
ЗМІ повідомили про третій випадок дифтерії в Києві Фото: з відкритих джерел

Раніше повідомляли, що в реанімації тієї самої лікарні перебуває друга хвора на дифтерію в столиці - 35-річна жінка.

"На пацієнтку використали всі наявні в столиці дози спеціальної сироватки. На кількамільйонне місто не залишилося жодної дози сироватки", - йдеться в повідомленні, передає LB.ua.

За словами радника міністра охорони здоров'я Ольги Голубовської, жінці ввели протидифтерійний імуноглобулін, який збирали по всіх лікарнях.

Раніше у Волинській області зафіксували перший підтверджений випадок вакциноасоційованого паралітичного поліомієліту у дворічної дитини.

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29 10 2019 11:00
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