У Волинській області зафіксували перший підтверджений випадок вакциноасоційованого паралітичного поліомієліту у дворічної дитини.

У Волинській області зафіксували випадок поліомієліту у дворічної дитини про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров'я, передає LB.ua.

Повідомляють, що дитина не була вакцинована, батьки навмисне відмовилися від щеплень від поліомієліту.

"Останні випадки хвороби в Україні фіксували у 2015 і 2017 роках, однак вона знову дала про себе знати", - додали в міністерстві.

МОЗ зазначає, що єдиний шлях убезпечити себе і своїх дітей від наслідків цієї хвороби - це вакцинація, оскільки специфічного лікування не існує.

Джерелом хвороби може стати людина, яка хворіє або переносить вірус безсимптомно. Шляхами передачі вважаються фекально-оральний (брудні руки, вода, заражена їжа, екскременти) і повітряно-крапельний.

У більшості випадків хвороба спочатку протікає непомітно, що погіршує шанси хворого на одужання, потім з'являються ознаки, які мають різний характер, що залежить від форми вірусу.

Інкубаційний період хвороби становить 2-35 діб, частіше 7-14 днів.

Класифікують такі види хвороби: з ураженням центральної нервової системи (ЦНР) і без ураження. Зазначають, що навіть нетиповий поліомієліт (без ураження ЦНР) здатен сильно нашкодити хворому.

Глобальна ініціатива з ліквідації поліомієліту використовує кілька вакцин для боротьби із цією хворобою. В Україні застосовують два типи - інактивовану поліомієлітну вакцину (ІПВ) і оральну поліомієлітну вакцину (ОПВ). Обидві вакцини закуповують через Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) і мають перекваліфікацію Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка гарантує якість і постійний контроль за виробниками.

"ОПВ - одна з найбезпечніших вакцин, яку винайшло людство і застосовується для імунізації новонароджених. Вона настільки безпечна, що її можна використовувати, навіть коли дитина хвора. ОПВ використовується кілька разів для досягнення максимального імунітету щепленого, однак зі збільшенням кількості щеплень не збільшуються ризики побічних ефектів", - пояснюють на сайті ВООЗ.

Вакцинувати малюка від поліомієліту потрібно з народження. Щеплення обов'язково потрібно проводити комплексно, не пропускаючи ні дня збільшення резистентності організму до хвороби.

Безкоштовну вакцинацію проти поліомієліту проводять у сімейного лікаря або педіатра в державних медичних установах, а також приватних, які уклали договори з Національною службою здоров'я України.

Як повідомляли, 24 жовтня в Києві вперше за останні кілька років зафіксували підтверджений випадок дифтерії у 9-річної дитини.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я і Міністерство освіти і науки підтвердили заборону на відвідування шкіл і дитсадків дітьми, які не були вакциновані відповідно до національного календаря щеплень.