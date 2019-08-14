Супрун і Гриневич підтвердили заборону на відвідування шкіл дітям без щеплень
"Якщо в дитини немає щеплень і немає медичних протипоказань для щеплень, вона не буде допущена до навчання. У неї повинна бути альтернативна форма навчання. Якщо батьки від цього відмовляються - це їхній вибір. Але їхня дитина не буде допущений до школи", - сказала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, інформує LB.ua.
Вона нагадала, що стаття 15 закону України про захист населення від інфекційних хвороб прямо говорить, що дітям, які не були вакциновані відповідно до національного календаря щеплень, забороняється відвідувати навчальні заклади.
"Це було підтверджено Верховним Судом України", - додала Супрун.
Вона зазначила, що в умовах спалаху кору і перед загрозою спалаху дифтерії невакциновані члени колективу можуть становити небезпеку не тільки для інших дітей, але і їхніх сімей і вчителів.
Міністерка освіти і науки Гриневич підтримала позицію Супрун.
"Міністерство освіти і науки теж закликає всіх батьків зробити необхідні щеплення згідно з національним календарем. Якщо Міністерство охорони здоров'я вважає важливим і доцільним дотримання календаря, ми повинні керуватися цими настановами", - сказала Лілія Гриневич на пресконференції в середу.
Вона додала, що відвідування школи - не єдина форма отримання освіти в Україні.
"Якщо це якась світоглядна позиція батьків, вони мають право на альтернативні способи отримання освіти. Наприклад, дистанційний або індивідуальний", - наголосила Гриневич.
Нагадаємо, що в Україні обов'язковими є щеплення від гепатиту B, туберкульозу, кору, паротиту та краснухи, дифтерії та правця, кашлюку, поліомієліту і Хіб-інфекції.
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