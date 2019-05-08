Супрун нагадала про обов'язкові щеплення для дітей, які хочуть потрапити в школу або дитсадок У Міністерстві охорони здоров’я нагадали, що через відсутність обов’язкових щеплень дитину можуть не пустити до навчального закладу.

Супрун нагадала, що ці вакцини можна отримати безоплатно у свого сімейного лікаря, педіатра чи терапевта.

Фото: korupciya.com

Так, Календар профілактичних щеплень передбачає обов’язкову вакцинацію від 10 інфекційних хвороб: гепатиту В, туберкульозу, кору, паротиту, краснухи, дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту і хіб-інфекції, написала у Facebook очільниця МОЗ Уляна Супрун. "Державні навчальні заклади можуть забороняти відвідування занять тим дітям, які не отримали необхідні щеплення. Зрештою не можна протиставляти індивідуальне право відмовитися від щеплення суспільному інтересу та безпеці інших дітей", — наголосила вона. Календар профілактичних щеплень є на сайті МОЗ. Нагадаємо, очільниця Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун зробила щеплення проти правця та дифтерії в київській міській лікарні й цим розпочала разом з гендиректором Центру громадського здоров’я Володимиром Курпітою та письменником Сергієм Жаданом кампанію з вакцинації. Читайте також: Серед понад 1000 затриманих на акції у Москві 50 - неповнолітні

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