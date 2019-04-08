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Серед понад 1000 затриманих на акції у Москві 50 - неповнолітні

"Дані на 14:00 4 серпня. 1001 людину затримали у Москві під час акції "Повернемо собі право на вибори"
Російський правозахисний портал ОВД-инфо підрахував, що кількість затриманих на акції протесту у центрі Москви у суботу, 3 серпня, перевищила 1000.
Серед понад 1000 затриманих на акції у Москві 50 - неповнолітні Фото: AFP

"Дані на 14:00 4 серпня. 1001 людину затримали у Москві під час акції "Повернемо собі право на вибори", - йдеться у повідомленні на сайті ресурсу.

Раніше повідомляли про 828 затриманих.

У свою чергу, поліція РФ оцінила кількість учасників мітингу у півтори тисячі осіб, що, з огляду на кількість затриманих, не виглядає реалістично.

Водночас російський Интерфакс повідомляє про те, що у суботу, 3 серпня, на акції було затримано понад 50 неповнолітніх. П'ять осіб госпіталізували. Наразі у клініці залишається жінка, її стан задовільний.

Окрім того, СК Росії порушив кримінальну справу проти учасника акції протесту у Москві через травму силовика - під час затримання чоловіка співробітник ОМОНу вивихнув плече, повідомляє Дождь.

Справу порушено за частиною 1 статті 318 КК (застосування насильства, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я, щодо представника влади; до п'яти років позбавлення волі).

Чоловіка затримали на Пушкінській площі. У Росгвардіі заявили, що він "чинив активний опір співробітникові і травмував його". Омонівця доставили у НДІ імені Скліфосовського з підозрою на перелом руки. В результаті йому діагностували вивих плеча.

Нагадаємо, що 27 липня у центрі Москви силовики також затримали понад одну тисячу людей, які прийшли на несанкціонований мітинг "За чесні вибори" на підтримку незалежних кандидатів на виборах у Московську міську думу, яким відмовили у реєстрації через перевищення кількості нібито недійсних підписів.

 

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