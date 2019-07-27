У Москві кількість затриманих учасників акції протесту перевищила одну тисячу людей
За останньою інформацією "ОВС-Інфо", російські правоохоронці затримали 1007 людей.
Масові вуличні протести тривають у столиці Росії із 14 липня. Спершу, впродовж тижня, городяни і незалежні кандидати у Мосміськдуму виходили на Трубну площу, а 20 липня на проспекті Сахарова мітинг, організований Лібертаріанською партією, зібрав понад 22 тисячі людей: такої опозиційної активності в Москві не було з часів зими 2011-2012 років. На тому ж мітингу засновник Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Олексій Навальний заявив: якщо за найближчий тиждень не зареєструють всіх кандидатів, то в суботу, 27 липня, буде організований мітинг біля мерії Москви.
Постраждали кілька журналістів: зокрема, журналістку РБК Олену Шевельову вдарив поліцейський, а оператору відомого російського урбаніста Іллі Варламова Олексію Солоухину розбили ніс. Громадян масово били кийками, на учасників акції нацьковували службових собак. Крім того, невідомі розпилили у натовпі перцевий газ, від якого постраждали і громадяни, і силовики.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час акції в центрі Москви затримали вже понад 600 людей.
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