Під час акції в центрі Москви затримали понад 400 людей, - ОНОВЛЕНО

Поліція застосовує кийки під час затримання, тому є поранені.

27 липня там близько десятка опозиційних і незалежних політиків, яких Московська міська виборча комісія не допустила до виборів у міську думу, збиралися провести масову зустріч з виборцями, йдеться у "Радіо Свобода".

Зробити це їм не вдалося: поліція спочатку затримала політиків, а потім почала жорстко затримувати всіх, хто прийшов на акцію.

Фото: Радіо Свобода

Затриманих, за даними порталу "ОВД-Инфо", який моніторить затримання, доправляють у віддалені від центру відділення поліції.

За повідомленнями, серед затриманих є і випадкові перехожі, а не лише ті, хто прийшов на акцію.

Мітинг біля московської мерії в центрі міста 27 липня минулого тижня анонсував опозиційний політик Олексій Навальний. Він запропонував провести безстрокову акцію протесту з вимогою допустити кандидатів, які не зареєстровані, до участі у виборах у Московську міську думу. 24 липня суд заарештував Навального на 30 діб.

Оновлення.

Кількість затриманих зросла до близько 500 осіб, йдеться в "Громадське".

Російські правоохоронці затримали понад 500 людей на Тверській вулиці, де проходить несанкціонований мітинг "За чесні вибори" із вимогою реєстрації незалежних кандидатів на виборах у Московську міську думу. Поліція змушує деяких пасажирів московського метрополітену підписувати попередження про неприпустимість участі в неузгоджених мітингах.

За останньою інформацією "ОВС-Інфо", на ній затримали 520. МВС раніше офіційно повідомило про затримання 295 учасників акції. Поліцейські застосували кийки та електрошокери.

Муніципальній депутатці округу Хамовники Олександрі Парушіній розбили голову, передає "Дождь". Також поліція і представники прокуратури увірвалися в студію "Навальний LIVE", вимагаючи припинити ефір.

В Столешниковом переулке жестко вытесняли людей. Видео: Евгения Зобнина / Дождь pic.twitter.com/6KsBSeHw05 — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 27 июля 2019 г.

Правоохоронці змушують деяких пасажирів метро в Москві підписувати попередження про неприпустимість участі в неузгоджених мітингах. Співробітники поліції зупиняють людей біля ескалаторів і запрошують до кімнат охорони. Пасажири метро зіткнулися з цим на станціях Севастопольська і Смоленська.

"У мережі "Інтернет" поширюються заклики взяти участь у масових публічних заходах 27 липня 2019 року. Зазначені заходи з органами виконавчої влади Москви в установленому порядку не узгоджені", — йдеться в документі, опублікованому в Twitter.

В метро полиция на рамках останавливает молодежь, приглашает в комнату полиции и предлагает подписать вот такое предупреждение. Знакомого на станции метро Севастопольская так остановили (это его фотография) pic.twitter.com/2kQyfPsQIu — Руслан Левиев (@RuslanLeviev) 27 июля 2019 г.

За даними "Нової газети", на Пушкінській у двох дівчат забрали паспорти і змусили підписати протокол про те, що вони добровільно виходять на вулицю, де проходить неузгоджений мітинг. Одна з них повідомила, що такі ж документи попросили підписати ще п'ятьом людям. Коли вона почала знімати те, що відбувається на телефон, поліцейські сказали, що видалять із нього всі дані, якщо дівчина не припинить.

Нагадаємо, на Тверській вулиці та однойменній площі поруч із мерією Москви проходить акція "За чесні вибори" із вимогою реєстрації незалежних кандидатів на виборах у Московську міську думу.

Станом на 14-ту годину поліція затримала 140 людей — очевидці та журналісти кажуть, що поліція зупиняє випадкових перехожих.

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